Ucrania debilita a la UE y a USA

Sin respeto al derecho de informarse y de Opinar, no hay Democracia. Es fuera de los medios oficiales de la UE que se pueden obtener las informaciones. En la UE estamos bajo censura, ¿Por qué?, cuando cierta prensa anglo-sajona y de US informan y opinan.

La Guerra entre Rusia y Ucrania tiene un contenido tridimensional: 1º) En lo militar, pese a que sea de forma indirecta hoy no se puede negar que la OTAN está implicada, Washington en particular. La UE, lejos de mantenerse neutral se ha aliado a la posición US aplicando sanciones económicas y entregando a Kiev material militar de sus ejércitos nacionales, lo que no impide las derrotas sucesivas del ejército de Kiev, derrotas que se están precipitando en este momento en el que Rusia ha lanzado una ofensiva. En Francia oficiales del ejército, opinan que esta situación es grave, ya que deja a su país al borde de la ruptura de sus reservas en municiones, si hubiese que defender el territorio nacional con las armas convencionales. En Alemania más de mil militares han enviado un escrito a su ministro de Defensa, precisándole que esta guerra no concierne ni los países de la OTAN, ni la UE, ni Alemania y que por lo tanto no ven que tenga el ejército alemán porque intervenir junto al ejercito ucraniano. 2º) En lo económico, el secuestro por la UE del capital de Rusia depositado en Bancos Occidentales y las sanciones de Washington impidiendo de utilizar el $US a Rusia para su comercio, no solamente han creado un espanto en los países a gran dependencia del $US, pero también ha precipitado que los países con reservas de $US se desprendan lentamente de ellas en beneficio de otras monedas de reserva contempladas por el FMI. En un momento en que el promedio de endeudamiento exterior del conjunto de los países es de un 96% del PIB mundial y si le añadimos el conjunto de las deudas de los particulares y de las empresas, este endeudamiento pasa al 247% del PIB mundial. Rusia se mantiene con una deuda exterior del 1,5% de su PIB y una deuda interna privada estimada al 12%, en esas condiciones las sanciones de la UE, solo le atañeron un 3% de su PIB, ya que dispone de una gran reserva de oro y diamantes y disfruta de fuentes de minerales, energías, electricidad, petróleo y gas, que no solamente alimentan sus industrias, pero también el Mercado mundial. Con el impacto de las sanciones de la UE, Rusia lo ha recuperado rápidamente orientando en rublos sus exportaciones hacia Euro-Asia y ha fortalecido su tejido industrial, con sus nuevas industrias dedicadas a las nuevas tecnologías y componentes electrónicos. 3º) En lo que concierne la Geopolítica, Rusia no solamente no ha sido aislada, todo lo contrario, Rusia ha reforzado su acercamiento a China en el plan económico, militar y estratégico, se ha fortalecido en la alianza económica de la CEE, el tratado de Shanghái y los BRICS+ con la petición de adhesión de unos 20 otros países, entre los cuales: Argentina. Argelia, Turquía, Los Emiratos Unidos y posiblemente Arabia Saudí, la cual ha firmado un acuerdo de amistad con China que pagará el gas y petróleo en su moneda el Yuan e instalará en Arabia Industrias por un valor equivalente en $US a 400 cientos mil millones. África, los países de este continente, cansados de tantas promesas incumplidas por Francia y la UE, han abierto en grande sus puertas a China que realiza grandes trabajos de infraestructuras y de electrificación e instala pequeñas y medianas empresas y Rusia estabiliza estos países con una intervención militar no estatal (Wagner).

En América latina, una corriente de izquierda que pone en causa la dominación económica de USA, sacude el continente desde Punta de Fuego a la Frontera de Rio Grande. La derrota de la OTAN en Afganistán por los Talibanes y el atolladero de Ucrania están acelerando el declive económico y político de la UE, comprometiendo su futuro en la escena internacional. ( en los próximos detallaré la situación económica de la UE).