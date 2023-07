Tras Ucrania, la gran perdedora es la UE

Ya que la contra ofensiva del payaso corrupto Zelensky se está convirtiendo en un fiasco que desgraciadamente acumula los muertos y heridos en Ucrania, El Señor Biden que había prometido una posible adhesión de la Ucrania en la OTAN, solo enviará bombas de racimo a este país, lo que acelerará la destrucción de Ucrania ya que Rusia las posee también y tiene más vectores para enviarlas sobre Ucrania, solo habrá más destrucciones y muerte sobre lo que queda de Ucrania. El 3er Ejercito constituido por Kiev con 9 Brigadas con unos 6 Mil Hombres de 40 a 60 años en cada una de ellas ya ha perdido más de 2 Brigadas, unos 250 carros de combate y varios centenares de vehículos blindados. Ante este desastre y el hecho que Ucrania llega a los límites de ruptura de recursos humanos, la OTAN, va aumentar sus efectivos en los países cercanos a las fronteras de Rusia, Alemania ha previsto un gasto de 5 Mil Millones de Euros y unos efectivos permanentes de 7 Mil Militares en Letonia (donde en el 1941, exterminaron la población Judía), también están almacenando gran cantidad de material bélico para equipar unos 300 Mil combatientes, naturalmente si esta fuerza entrase en territorio ruso, pues seria el comienzo de la 3ª Guerra Mundial en Europa y como la 1era y la 2do serían el fruto de los Políticos de la Social Democracia, es Historia lo que digo, no ideología. Biden, y su equipo lejos de rebajar las tensiones, parecen querer crear en Europa las Condiciones para una Guerra nuclear. Joe Biden ha emitido una orden para activar hasta 3.000 reservistas de tropas de Ready Reserve y Select Reserve y enviarlas a Europa para un posible enfrentamiento con Rusia. Esto no es una broma (está en la web de la Casa Blanca). En realidad, se trata de asegurar gracias a la OTAN y la complicidad de los Políticos de Bruselas la ocupación permanente de la UE, con el fin de que esta no se convierta en una Potencia rival por una posible asociación económica con Rusia, eso no va a ocurrir, Rusia le ha dado la espalda a la UE y se orienta junto a China, Irán y Arabia Saudí hacia el resto del Mundo salvo lo que es la UE y el G7. Además, antes de Vilnius, ha habido una reunión entre el Director de la CIA y el de su equivalente ruso, aparentemente se entendieron para que Ucrania no entre en la OTAN, pese a los Borrells y otros semejantes. Según próximos al General Petr Pavel (checo) para el 31 de diciembre, el ejército ucraniano perderá entre 75 Mil y 100 Mil muertos y hasta 300.000 heridos y mutilados. Al mismo tiempo, la destrucción de las armas de la OTAN se acelerará más rápido de lo que los estados de la OTAN puedan reabastecer y entregar, o incluso entregar piezas de repuesto para mantener las existencias operativas. Para Biden es obtener que Ucrania siga su guerra para evitar una debandada política en este momento en el que entra en campaña electoral. Los Pueblos de la UE son los “Perdedores”, las inversiones que la UE debia hacer para financiar proyectos industriales , dinero que proviene de las cotizaciones a la UE, de cada país, se marcha a UCRANIA y a USA para financiar esta Guerra, la Salud Pública carece de medios, de 6 a 8 meses para ver un especialista, faltan inversiones para la investigación científica y abrir futuro a la juventud, faltan medios en la enseñanza y una política para favorecer el crecimiento demográfico, hoy según el Banco de España, 43% de las familias piden prestamos al Banco para cubrir el fin de més (interés 13%). Pese a la feroz propaganda de los jóvenes tiburones de las televisiones, la inflación, los alquileres, el petróleo, el Gas siguen aumentando limando el poder adquisitivo y penalizando el consumo. La Guerra de Ucrania nos prepara una Crisis semejante a la del 2008. USA trata a la UE como si fuese su Colonia, con la complicidad de la Ursula, ha nombrado a dedo a Yannick Jadot, amiga de Biden, para que vigile las empresas de la UE, los Políticos de Bruselas han vendido la UE a USA.