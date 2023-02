Ucrania, lo que está en juego

El viaje del presidente Biden a Ucrania, tiene varias facetas, la dirigida al gran público, inmerso en la ignorancia de la realidad de los objetivos de las potencias emergentes capitaneadas por Rusia y China, y aquella que se elabora en los despachos del Pentágono y Casa Blanca. Es así que Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, declaraba la posibilidad de "la cesión de parte de los territorios de Ucrania con el fin de establecer la paz, la pregunta es cuánto territorio, Ucrania está dispuesta a sacrificar por la paz". En la UE, la mayoría de los ciudadanos, se encuentran condicionados por las dificultades económicas debido a la inflación y la subida inesperada de los intereses de las hipotecas, las televisiones lo presentan como la consecuencia de la guerra que ha desatado Rusia en Ucrania, una vez más mienten ya que la inflación empezó en el 2021. Lo que está en juego para Rusia y sus aliados no es la conquista de nuevos territorios, como pretenden los periodistas de televisión con las mentes anquilosadas. Fue durante el siglo 18, que se redactaron los principios básicos del Derecho Internacional, en el que se hizo la distinción entre los países "Civilizados", siendo estos: Inglaterra, Francia, Holanda, el imperio Austro-Húngaro y el Prusiano, España y Portugal, pasaron a un segundo plano ya que militarmente eran débiles y económicamente España estaba en continuas bancarrotas. Debido también a que las colonias de España en América y las de Portugal en África eran codiciadas por estos "países civilizados". Este Derecho Internacional ponía un orden mediante tratados y Acuerdos, para poner fin a rivalidades entre países "Civilizados" durante sus expansiones coloniales sobre los otros países a "civilizar", la Europa occidental se repartía el mundo. En el siglo 19 una potencia emergente US reclamaba su puesto en este concierto. Fue durante la contienda en Europa del 1914 / 18 que USA con sus exportaciones de petróleo, algodón, productos de siderurgia y agrícolas e igual que con financiación, logró ser reconocida en este club cerrado de los "países civilizados". Tras la derrota de Alemania, sus industrias intactas, e igual que las de Inglaterra, comenzaron de nuevo a producir dejando en paro a las que USA había puesto en máxima producción para responder a la demanda de la guerra, se añadió que la Rusia del 1928 tuvo una cosecha de cereales récord y de bajos precios, esto arruinó también a los campesinos US, dando lugar a la depresión del 1929. USA, en el 1945, al finalizar la segunda guerra mundial en Europa, ya que había sacado experiencia de sus errores en la 1éra, tomó la precaución de aniquilar con sus intensos bombardeos aéreos las infraestructuras e industrias de Alemania y parte de las de Francia, Alemania se había encargado de las de Inglaterra. USA ante una Europa devastada, producía el 50% de la producción industrial mundial y con la guerra fría, bloqueó a la URSS para evitar sus probables exportaciones competitivas de cereales y otras materias primas. En lo que concierne el sector financiero US impuso el $US como moneda única para el comercio Internacional, más tarde, poniendo fin al Acuerdo Brotton Woods, se liberaba de crisis financieras graves, ya que se otorgaba el derecho de imprimir todo el Dinero que estimara necesario, USA empezó a partir del 1976 a vivir a crédito y sin rendir cuentas. Por lo tanto, podemos decir que en Ucrania se juega el futuro del fin del dominio del $US y del neocolonialismo de los designados "países civilizados". Señor Borrell tiene razón cuando dice "Es la lucha entre los países del bello jardín y aquellos que están en una jungla", Señor Borrell ¿No sería oportuno que toda la Humanidad viviese en un jardín idílico, y gastar el dinero que nos cuesta la guerra de Ucrania en desarrollo y bienestar? En Ucrania se enfrentan dos conceptos diferentes de las relaciones internacionales: La Unipolar Mundialista contra la Multipolar igualitaria en Derechos y obligaciones.