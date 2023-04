Ucrania, la trampa para occidente

Para la Germana, cabeza cuadrada, acostumbrada a las discusiones políticas de Salón, es difícil de comprender que la época en la que había un Bueno (USA) y un Malo (URSS) está acabado. Hoy las relaciones comerciales, de circulación de capitales, de inversiones y las relaciones entre el Trabajo y Capital se realizan con el contenido de la economía Capitalista liberal. Señora Úrsula, a ver si lo comprende, con el fin de los Imperios coloniales, nacieron nuevos países "soberanos" y en los cuales ha surgido unas Burguesías nacionalistas que aspiran a desarrollarse según sus matices culturales y tradicionales y no según los valores de Occidente; valores, que solo son una fachada, ya que Occidente, es la primera en violarlos si necesita hacerlo para defender sus intereses. Es la UE, mejor dicho, sus Políticos, que han tomado decisiones suicidas para las economías, es claro que ante la intervención de Rusia en una Ucrania que la OTAN pretendía asociar, la UE en vez de negociar las garantías de seguridad que pedía Rusia y de que cesaran los bombardeos de Kiev contra las poblaciones Ucranio-Rusas, pues los Políticos tecnócratas de Bruselas considerando que Rusia era débil y con una economía frágil dependiente de la venta de su Gas y Petróleo, seria puesta de rodillas ante Occidente pidiendo perdón y Occidente le impondría un Tratado de Versalles bis, los Políticos de Bruselas se han equivocado, peor aún han abierto la caja de "Pandora" y creado un movimiento de repulsa del 80% de la población mundial contra Occidente. La Guerra en Ucrania se ha convertido en una Guerra de Rusia contra Occidente para emanciparse del Dictamen y supremacía de Occidente sobre la economía mundial. Hoy, en esta Guerra a Occidente juega su supremacía "Unipolar" contra la "Multipolar" que defiende: Rusia en el campo de batalla, apoyada por China, Irán y otros países. Con las sanciones a Rusia y a los millonarios rusos, inversores en Occidente, la UE se ha privado de la energía y materias primas indispensables para sus industrias, ya que el $US y el €uro son rechazados por Rusia que ha salido del sistema de pagos SWIFTS, sus relaciones económicas, tecnológicas, políticas y militares con China se han fortalecido. Se ha acelerado el proceso multipolar de los BRICS+ con múltiples nuevas peticiones de adhesión. La economía de Rusia se ha fortalecido, mientras que en el PIB mundial, Occidente (USA; UE, Japón, Canadá, Australia y Reino Unido) ha perdido la 1era plaza, en USA, hoy 50 millones de personas están al límite del umbral de la pobreza y parte de ella por debajo. La inflación hace que ante la subida de los precios, los productos chinos son más atractivos, sus exportaciones han crecido. El secuestro de los $US y € de Rusia por Occidente, ha provocado que los países que detenían reservas en estas monedas, para deshacerse de ellas, las estén invirtiendo en potenciar sus industrias, lo que hace que de clientes de USA y la UE, serán próximos competidores comerciales y más grave aún, miles de millones de $US, en papel regresan a casa lo que alimenta la inflación. Se añade para USA y la UE el gasto que ocasiona a los ciudadanos la financiación de la Guerra en Ucrania, mientras tanto, China invierte en infraestructuras en países de África, lo que potenciar sus industrias, 260 Millares de $US (1Millar¨= Mil millones). Para colmo la UE en busca de inversiones de China, le presenta el Plan de Paz del corrupto Zelensky, siendo su contenido una capitulación para Rusia, ¿Es una broma de la UE? Ya que para China, Rusia es su principal aliado económico y estratégico. Mientras tanto el Gobierno del Tchad, nacionaliza todos los bienes y permisos de prospección de Hidrocarburos de la filial de ExxonMobil presente en el país: Lo nunca visto en África, algo de fundamental está cambiando en la geopolítica y la economía mundial. USA guardará su coto de caza: la UE. Ucrania será destruida, abandonada tendrá que aceptar las Condiciones de Paz de Rusia.