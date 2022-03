El gentilicio señala o identifica a los naturales del lugar o de la patria. Sirve a veces a los tópicos y hasta presta argumentos a los chascarrillos para que la comparación provoque sonrisas. Pero nombrar en estos días a los ucranianos no solo es cuestión debida a una razón gentilicia, sino a su valerosa resistencia frente a una invasión bárbara y dantesca, que hiere la soberanía nacional y mata alevosamente a ciudadanos firmes en la defensa ante una descomunal agresión. Sobran, así, testimonios de ucranianos, residentes en su tierra o en otros países, que acuden a proteger, en lo posible, a sus compatriotas y hacer frente al invasor. Tan manifiesto compromiso patriótico, como reacción a la descomunal agresión rusa, ha conseguido que Europa, desdibujada en su unidad y desvaídos sus principios, reaccione con posturas y medidas acordadas y comunes. Incluso muchas naciones aferradas a la neutralidad y el pacifismo están modificando sus posiciones porque la ocupación de Ucrania no es compatible con melindrosas o interesadas inhibiciones. Por eso importan los discursos firmes y las decisiones claras, sin ambigüedades calculadas o argumentos trasnochados, aunque quieran revestirse de un "noguerrismo" a destiempo, mezquino, que no buenista, y se equivoquen de enemigo. Es apreciable, entonces, cierto cuestionamiento de la OTAN -consigna histórica y banderiza- y de la ayuda armamentística a Ucrania para que pueda defenderse de quienes se sientan en la mesa de negociación sin interrumpir el bombardeo los territorios ocupados. De ahí la lección de los ucranianos, decididos a poner en riesgo sus vidas en la defensa del país y de sus compatriotas. Y la vergonzosa evidencia de quienes, si acaso, aplican un fervor insensato ante agresiones no solo ficticias, sino aderezadas de informaciones falsas por conspiradores, precisamente soviéticos, a beneficio de la desestabilización.

Si una columna kilométrica de tanques se acercara a Madrid o a Barcelona, para convertirlas en ciudades mártires, pocas objeciones ideologizadas cabrían ante la imperiosa necesidad de ayuda para evitar la devastación. Todavía más si, en materia de orgullo patrio, no se contara con las maneras y disposiciones de los ucranianos.