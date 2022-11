Pablo Iglesias se equivoca una vez más. Con su salida no ha hecho más que demostrar que pretende mantener las riendas de Podemos desde la sombra. Un buen líder, un buen político también debe saber retirarse a tiempo. Una cosa es opinar -faltaría más- y otra salir a dividir aún más a la izquierda. Toda división de la izquierda equivale a ganancia de la derecha. Es recurrente ya, siempre lo ha sido, esa atomización de la izquierda del PSOE. Dos veces han tenido la oportunidad de unirse, una precisamente con el liderazgo de Pablo Iglesias. La otra, ahora, con Yolanda Díaz. Y la experiencia de Andalucía da para muchas lecciones sobre cómo dejar a un lado los tiquismiquis ideológicos, cómo plegar los intereses particulares al bien general y cómo unirse en torno a un líder que ha demostrado su valía para la consecución del fin primordial, que es el gobierno de la izquierda en España. Si Pedro Sánchez, sea por necesidad o por convicción, o las dos cosas, fue capaz de unir a su proyecto al partido más significativo a la izquierda del Partido Socialista, y al líder más carismático de esa zona electoral, ahora, con las elecciones municipales y autonómicas y generales a la vista, también se puede hacer.

Izquierda y PSOE han desarrollado políticas progresistas que nadie puede negar: la reforma laboral, el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, etc. Falta mucho por hacer, como la intervención en el mercado del alquiler, las reformas de la Justicia y del mercado de la vivienda para ayudar a la independencia de los jóvenes, en fin, la continuación de las medidas y leyes progresistas que modernicen el país, recorten el poder de la banca y las eléctricas y den al ciudadano cada vez más capacidad de decisión en materia económica.

Ahora que la amenaza de la extrema derecha es una realidad -también desde el PP y los restos de Ciudadanos-, urge la unidad de la izquierda. Desde aquí les hago un llamamiento: ateneos al fin último; no os detengáis en menudencias ideológicas que no hacen más que dividir; ajustaos a la realidad; organizaos en torno a la líder que es Yolanda Díaz, contribuid con vuestro sacrificio ideológico y personal a la continuación de las políticas progresistas iniciadas en esta legislatura. Y que vuestro apoyo sirva para, en el futuro, soltar el lastre de los independistas. Fuera las ambiciones personales. Unidad, unidad y que Pablo Iglesias aglutine, no divida.