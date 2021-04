Unidos por el fuituro de Almería

Mi compromiso con los vecinos de todos los barrios de Almería es tan innegociable como mi lealtad y afecto por el partido en el que llevo militando más de veinte años, el Partido Popular, que no solo es el partido más importante de la provincia, sino que es el punto natural de encuentro de cuantos tenemos el deseo y la vocación de trabajar por mejorar nuestra tierra. Por eso he aceptado con muchísima ilusión la propuesta de mi amigo Javier Aureliano García para acompañarle en su candidatura a la presidencia del partido que presentará en el congreso del próximo mes de junio. La política es una demostración diaria de que no se avanza recordando lo que hemos sido, sino trabajando por lo que queremos llegar a ser. Y en ese sentido, estoy muy orgulloso de formar parte de un partido en donde el futuro no se predice, ni tampoco se adivina. No hay fuerza más grande que la ilusión y las ganas de hacer cosas buenas por los almerienses, vivan en la ciudad, en el pueblo o en el barrio que vivan. Y estamos ilusionados por el futuro porque sabemos que las cosas se han hecho bien. Desde la gratitud por su confianza, creo que es justo y necesario reconocer el enorme trabajo realizado durante todos estos años por nuestro presidente, Gabriel Amat, ahora que ha tenido la generosidad de dar un paso al lado. El suyo ha sido un liderazgo sólido y transformador, que ha convertido al PP en el partido más importante de la provincia de Almería y en una referencia de gestión para el conjunto de la sociedad almeriense. Pero también quiero dejar clara una cosa: tener ideas diferentes sobre aspectos concretos no es malo. La diferencia suma, pero el entendimiento multiplica. Y esa es la clave del futuro para el PP: crecer y multiplicarse. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno lo ha dicho también hace unos días de manera muy clara: sin unidad no hay futuro para nuestro proyecto político. Algo que también está poniendo en práctica nuestro presidente, Pablo Casado, líder de la oposición y próximo presidente del Gobierno de España. En política, las cosas hay que hacerlas siempre con cabeza. Es decir, desde la prudencia, desde la moderación y desde la búsqueda del consenso. Y siempre con sentido de lealtad. Por eso yo estoy y estaré siempre en donde mi partido entienda que debo estar, que en este caso es en una candidatura capaz de establecer un diálogo de futuro válido y beneficioso con la sociedad almeriense.