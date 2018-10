Unidos en torno a la idea de España

El 12 de Octubre de cada año es un día señalado para conmemorar el sentimiento de unidad de los españoles en torno a los símbolos y valores de nuestro país, y los estrechos lazos que nos unen en torno a nuestros colores. Y también se celebra el Día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, Cuerpo respetado y querido por la sociedad de la que sale y a la que sirve. Creo, por tanto, que es una ocasión excelente para que los almerienses demostremos de un modo visible el respaldo a la unidad de España engalanando ventanas y balcones con los colores de nuestro país, contribuyendo de este modo a rendir homenaje al símbolo que a todos nos representa. Una bandera que salió de manera espontánea en centenares de miles de ventanas y balcones de toda España, cuando el año pasado los independentistas catalanes se pusieron en contra de la Ley y de la Historia pretendiendo dar un golpe de estado para romper la indisoluble unidad de nuestra patria. Somos muchos los españoles que vivimos con dolor y vergüenza los constantes ataques que ruidosos y minoritarios grupos hacen de nuestra Bandera, de nuestro Himno o de cualquier símbolo que represente la idea de España. Y creo que es bueno que, de algún modo, se haga visible que la inmensa mayoría de españoles nos sentimos como tales sin complejos, sin dramas y sin rencores enraizados en peculiares interpretaciones históricas. Por eso, igual que el año pasado, he vuelto a proclamar un Bando Municipal animando a todos los almerienses a sumarse a esta iniciativa, del mismo modo que desde el Ayuntamiento hemos vuelto a repartir banderas para todo aquel que quiera participar en ella. Una propuesta que este año ha coincidido, además, con una campaña puesta en marcha por el PP para demostrar que estamos orgullosos de ser españoles. Entiendo que poner la Bandera de España en una ventana de casa es un sencillo gesto que fortalece el sentimiento de unidad en torno al símbolo de todos, en el que se explican los valores y vínculos que nos señalan como nación soberana, democrática, plural e indivisible. Una bandera que no representa ideologías, ni partidos, ni confesiones, y que simboliza un espacio común para el encuentro, para la convivencia y para la libertad. En mi casa ya luce una bandera de España. Si te parece una buena idea, te invito a que me acompañes.