Unir Puerta Purchena y la Alcazaba

Almería acaba de estrenar un nuevo eje vial que conecta directamente el corazón de Almería con el centro de su historia. Desde hace unos días es posible transitar desde Puerta Purchena a los pies de la Alcazaba después de la apertura de la remodelación de la calle Pósito que presentamos el pasado lunes. Tras muchos meses de trabajo administrativo y técnico, se abría al tráfico una comunicación directa entre estos dos puntos del casco histórico almeriense, una vez culminadas las obras que, en el marco de Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, han generado un nuevo vial ampliado de 13 metros y una nueva urbanización a lo largo de su entorno, a los pies del Cerro de San Cristóbal. Si aún no lo han visto, no pueden dejar de visitarlo. La diferencia entre lo que no hace demasiado tiempo era una zona degradada física y socialmente marca el camino por el que seguirá avanzando la recuperación e incorporación del casco histórico de Almería a la dinámica cotidiana de la ciudad. La actuación, junto a la conexión recientemente estrenada a la entrada del Parque de La Hoya, supone la creación de un nuevo eje estructurante que une las calles Antonio Vico, Juez y Almanzor, mejorando las condiciones de movilidad y conexión urbana entre la Puerta de Purchena y la Alcazaba, y las condiciones urbanísticas y paisajísticas de la zona histórica de nuestra capital. Una actuación que supone un antes y un después, y en la que el Ayuntamiento ha invertido casi un millón de euros para transformar y dignificar el entorno de La Alcazaba, el Parque de La Hoya y el Cerro de San Cristóbal, cuyo proyecto de actuación global alcanza los 9,5 millones de euros, financiados parcialmente a través del Plan Edusi 'Almería, Ciudad Abierta' del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Apostar por recuperar la zona histórica de Almería es apostar también por un futuro más racional y sostenible para un entorno que siempre se ha visto presionado por enormes dificultades urbanísticas y sociales. En este sentido, creo que es importante destacar el compromiso del Ayuntamiento de Almería y de la Junta de Andalucía para no edificar sobre la gran parcela resultante en la ladera norte del Cerro de San Cristóbal, permitiendo preservar en esta zona todo el valor patrimonial que tiene. Una gran noticia para el futuro de Almería y para la puesta en valor de uno de nuestros principales activos culturales, históricos y turísticos.