Universidad para todos

La igualdad de oportunidades para acceder a la universidad se quebró de manera abrupta durante los años de gobierno de Mariano Rajoy. El sistema universitario español sufrió un retroceso inimaginable debido a una combinación de medidas letales, como el endurecimiento del acceso a las becas y a las ayudas al estudio. Esa política universitaria de recortes del Partido Popular provocó el aumento de la desigualdad y condenó a muchos estudiantes a abandonar sus estudios. De aquellas decisiones nos vamos a acordar durante mucho tiempo en este país.

El deterioro que produjo en el sistema universitario la derecha ya no tiene remedio. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el presente y futuro de muchos jóvenes que aspiran a tener una formación universitaria de calidad sin que su cuenta corriente sea un freno. Consciente de ello, el Gobierno de España ha aprobado aumentar la partida en becas en un 22%, hasta los 1.900 millones de euros, lo que supondrá que 71.000 universitarios que antes se habrían quedado fuera del sistema de protección, puedan continuar con sus estudios.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez situará los criterios económicos para el acceso a las becas por encima de los criterios de mérito académico, bajando la nota de corte para el acceso a una beca. De la misma manera, también hará justicia con las familias más vulnerables, aumentando el umbral de renta para el acceso a estas ayudas. Las medidas anunciadas por el Gobierno de España, sumadas a las que ya implantó el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía, a través de la bonificación del 99% de las matrículas universitarias o el mantenimiento a precios reducidos de las tasas universitarias, permitirán que nadie quede fuera de la universidad, independientemente del nivel de renta que tenga su familia. Cuando alguien se pregunta para qué sirve la política puede encontrar la respuesta en decisiones como esta. También cuando se cuestione si este o aquel partido son lo mismo o si vale la pena votar. No, no somos iguales, no pensamos de la misma manera, no tenemos las mismas prioridades ni los mismos objetivos. La defensa de la igualdad de oportunidades siempre ha estado en el ADN de los gobiernos socialistas y lo hemos demostrado siempre que hemos tenido la confianza de la ciudadanía. Otros, en cambio, no pueden decir lo mismo.