Almería y el urbanismo no se llevan bien. En los años 60 empezaron las construcciones en altura. Nadie tuvo cabeza para planificar. Nadie se puso a pensar cómo se podía preservar algo de la arquitectura tradicional como sí se hizo en las ciudades, por ejemplo, de Castilla. El gusto por los edificios verticales llegó aquí como un ciclón. Sorprende asomarse a una azotea y ver el Paseo como una calleja entre bloques con alturas dispares. Luego, la democracia tampoco cambió las costumbres adquiridas. Algunas casas en lugares simbólicos fueron derruidas sin pagar más peaje que una pequeña multa. Se diría que lo poco que se ha salvado es porque nadie se ha propuesto liquidarlo.

Con menos gravedad, el problema persiste con independencia de los partidos que gobiernan y caminamos siempre por la cuerda floja, entre aciertos y desaciertos. Se han restaurado edificios como La casa de las mariposas. En el casco antiguo podemos admirar algunas plazas que han escapado de la piqueta. Y Ciudad Jardín, un barrio proyectado por Langle en los años más duros de la posguerra, resulta paradójicamente un lugar por el que se puede pasear con agrado. Pero no vemos aún una propuesta global y parece que se prefiere aún obtener un dinero fácil admitiendo propuestas poco aceptables de los promotores. ¿Tiene sentido no respetar la línea de los Tritones, un edificio con una altura ya considerable? Junto a la Estación, un gigante de no se sabe cuántas plantas se levanta día a día y por las noches muestra los ojos enrojecidos de las grúas sobre la ciudad. Los nuevos bloques empequeñecen la estación, tapan ya la línea de la sierra de Gádor en el horizonte y, pese a estar en una zona amplia, se levantan pegados el uno al otro.

Estos días ha surgido la polémica sobre el hotel en los Genoveses. Fuera del ruido interesado de los políticos, no nos parece mal que a esa distancia del mar haya un pequeño hotel bien diseñado. Es una forma de conciliar los intereses de unos y otros. Pero comprendemos las dudas. ¿Cómo fiarse? ¿Cómo olvidar esas construcciones del Algarrobico o los callejones en los que nunca entrará el sol?

Lo cierto es que urbanismo está relacionado con urbanidad. Una ciudad educada, de hombres respetuosos con los demás, no se puede levantar con edificios que rompen cualquier armonía visual o que obligan a defender con agresividad el aire, cada trozo de nuestra intimidad.