Urgencias e inquietud

El Boletín Oficial del Estado se ha convertido en el mejor escudo social que la población de nuestro país puede tener ante una situación tan excepcional como la que vivimos. En las últimas semanas, el Gobierno de España ha puesto en marcha un gran número de medidas para dar respuestas a los problemas más inmediatos que el Covid-19 está generando. Esta semana se ha aprobado el tercer paquete de medidas que atienden a lo urgente. En unos días será el momento de abordar el futuro.

Lo inmediato, junto a la respuesta sanitaria, es garantizar unos ingresos a cada familia, el alquiler, las hipotecas, la situación de los autónomos, el suministro de agua y energía; dar más autonomía en el gasto a los ayuntamientos para atender situaciones de necesidad, facilitar liquidez a los hogares y las empresas, inyectar recursos a las comunidades autónomas o garantizar el funcionamiento de las actividades esenciales. En eso está el Gobierno de España las 24 horas de cada día, construyendo un escudo social que proteja la salud de todos y la actividad económica.

Todos estamos convocados a arrimar el hombro. Por eso, no se entiende el hablar de lealtad y no ejercerla o que en Andalucía se niegue la información sobre los casos positivos que se dan en cada municipio. Que ante esto se diga que "el Gobierno de España no me deja" o que la ley de protección de datos lo impide no tiene justificación, cuando hay comunidades como el País Vasco, Cataluña o Murcia que ofrecen esa información sin vulnerar ninguna norma, lo que ayuda mucho a calmar la inquietud de la población y facilita el extraordinario esfuerzo de los ayuntamientos para tratar de no sumar casos.

No es momento de disputas partidistas, aunque no faltan activistas de la polémica, como los que lanzaron críticas y hasta peticiones de dimisión por los test chinos que resultaron inservibles. Cuando se referían al Gobierno de España, sirvieron para atizarle; pero cuando Andalucía compró los mismos, miraron para otro lado. Este tipo de actitudes son desleales, como piensan millones de ciudadanos, que saben que para que haya economía, tenemos que tener salud. Es decir, tenemos que tener un presente y en esa tarea estamos convocados todos y están inmersas las fuerzas progresistas del Gobierno de España, que tienen la responsabilidad de construir un escudo que nos proteja a todos. Sigamos.