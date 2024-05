Urtasun y los toros

El Ministro de Cultura Ernest Urtasun Domenech tiene poca cultura en el tema de la tauromaquia e información cero del dinero que mueve el mundo de los toros. Pero antes de hablar podría asesorarse. En este momento Koldo está en el paro y es un asesor todoterreno, que vale para todo. La decisión de Urtasun de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, que creó el Gobierno de Zapatero en 2011, con el fin de reconocer la tauromaquia como “disciplina artística” no tiene pies ni cabeza. El premio estaba dotado con 30.000 €. Pues bien solamente el IVA de las entradas de 2023 supusieron 40 millones de euros para las arcas del Estado, correspondientes a los 1.600 eventos taurinos celebrados en España. El mal arranca de los que piensan que un toro tiene los mismos derechos que una persona, persono o persone. En el caso de los catalanes está muy claro el motivo por el que han prohibido las corridas de toros: los toros son la fiesta nacional y claro un buen catalán no puede participar ni disfrutar de este festejo. ¡Donde se ponga la barretina, que se quite la montera! Luego se entera uno de que los buenos aficionados a los toros catalanes, que los hay y muchos, van a Zaragoza y sobre todo a la ciudad francesa de Arles, a ver las corridas de toros.

Mire Vd. Sr Ministro, la fiesta de los toros empezó en España hace dos milenios, siglo más o menos; hace una jartá de tiempo, como diría un castizo. En época de los romanos los gladiadores empezaron luchando, armados con escudo y espada, contra los morlacos y observaron que con la ayuda de un paño rojo el toro se distraía; con el paso del tiempo este trapo se convertiría en capote y desaparecería el escudo. Las plazas de toros son redondas porque los circos romanos también lo eran. Luego durante siglos los nobles toreaban y lanceaban los toros montados a caballo. La reminiscencia de esta costumbre sobrevive en Tordesillas. Con la llegada a España de Felipe V, el primero de los Borbones, al Rey que venía de una corte más refinada que la española, le pareció poco elegante este festejo y prohibió o aconsejó a los nobles la supresión de esta práctica; pero el pueblo llano siguió toreando a pie y ese es realmente el inicio de la tauromaquia.

La primera corrida de toros, que está documentada, tuvo lugar en 1128 con motivo de la celebración de la boda entre el Rey Alfonso VII de Castilla con Doña Berenguela, casualmente hija del conde de Barcelona, es decir catalana y no fue en Andalucía, sino en Saldaña en la provincia de Palencia. Con el paso del tiempo la lucha entre el hombre y la fiera se convirtió en arte.

Las corridas de toros son arte, embrujo, luz, poesía, es la hora de la verdad, el frente a frente; valor, temple y gallardía, todo unido, inseparable. Música y sentimientos profundos que se exteriorizan en un olé espontáneo y sentido que sale del corazón. A todo esto no es ajeno el sol, la luz ni el cielo azul. Y España tiene todo eso. Realmente somos afortunados. ¿Y todo esto se lo quiere cargar Vd. Sr. Ministro? Qué pensarían de Vd. pintores como Goya, Carnicero, Roberto Domingo, Manet, Ruano Llopis o el mismo Picasso si levantaran la cabeza, que inmortalizaron la fiesta taurina en lienzos magistrales. Qué pensarían de Vd. escritores como Hemingway, Antonio Caballero, Federico García Lorca, García Márquez, Cossío o Vargas Llosa si comprobaran que su obra escrita podría desaparecer consumida por las llamas? Comprobará que muchos de los escritores son de izquierdas. Qué pensaría Georges Bizet, el autor de la genial ópera Carmen si un día desapareciera la fiesta de los toros, que fue la fuente de su inspiración. Porque todos estos artistas e intelectuales son cultura y Vd. es el Ministro de Cultura y debe protegerla. Por favor dedique diez minutos a primera hora de la mañana, antes de que la mente se le embote, a meditar sobre la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia. Por último le pregunto ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de dimitir? No me conteste, que lo adivino. Los toreros también tienen su patrón, aunque he podido comprobar que la mayoría de ellos lo desconocen, porque a quien realmente se encomiendan antes de cada corrida es a Dios Padre y a infinidad de advocaciones de la Virgen. Pues bien el patrón de los toreros es San Pedro Regalado, un fraile que vivió a caballo entre los conventos del Abrojo y La Aguilera. Cierto día se encontró de frente con un toro agarrochado y herido que se había escapado de la plaza de Valladolid y venía hacia él. El toro enfurecido, arrancándose se dirigió hacia el monje para envestirlo. Pedro elevando los ojos al cielo, con fe, con esperanza y sin temor, le aguardó seguro. Cuando llegó el morlaco a su altura, el toro, poniendo sus rodillas en tierra, besó el suelo que pisaba el santo, quedando postrado a sus pies como un corderillo. A continuación el santo le echó la bendición y le mandó que se fuese. Dicho en términos taurinos: “paró, templó y mandó”. Por ello en 1951 fue declarado oficialmente Patrón de los toreros. San Pedro Regalado había sido ordenado sacerdote en 1412, beatificado en 1683 por el Papa Inocencio XI y santificado el 29 de junio de 1746 por el Papa Benedicto XIV.

¡San Pedro dale un poco de cordura al Ministro de Cultura!