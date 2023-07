En parte obligado, y en parte voluntariamente, yo no conduzco desde hace un tiempo, pero no por ello me resulta ajeno el tema de ¿las tasas? ¿los impuestos? ¿la metedura de mano en el bolsillo? O como quiera que le llamen a eso de pagar por usar una autovía pública. Ni me gusta hablar de política, ni lo voy a hacer, pero no estoy ajeno a que tengo que ir a votar dentro de unos días. Por si eso fuera poco, la otra noche me armé de estoicismo y vi el debate del presidente y el aspirante. El aspirante le preguntó al presidente por lo de pagar por usar las autovías, y éste le contestó que “ná de ná”. Bien, pues ayer (jueves), quien manda en el tráfico dijo que “tó de tó”. Por si no tenía yo bastante con haber visto el debate, y con escuchar por la radio todos los días el temilla de las cartas para votar, que ya me martillea “los sesos”, ahora escucho del jefe del tráfico y “se me ponen los sesos en carne viva” que le dijo un paciente a un psiquiatra conocido. Como ya voy conociendo el paño, estoy asumiendo que éste es el comienzo de otra colección de tiques que uno paga y otro cobra.