¿Y LOS VEGANOS?

Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden, principalmente, a la luz y la oscuridad, y afectan a la mayoría de seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. A mi me molestan los cambios, más cuando no remedian nada.

Pero se da la circunstancia de que las plantas tienen su ritmo biológico con un periodo de 24 horas y distinguen el día de la noche. Igual ocurre con las temperaturas, así que su comportamiento no es tan impredecible como el de algunos personajes.

Gracias a un trabajo de la Investigadora del CSIC Paloma Mas publicado en Science, y realizado en la humilde planta de Arabidopsis, se genera una proteína que reprime -palabra que le gusta a más de uno de los personajes públicos de nuestro país- y "manda a dormir durante el día a quienes velan por el sueño de la planta" (el entrecomillado es mío). Con este descubrimiento, "se puede trabajar para escalonar las cosechas", Mas dixit. Todo este lío de ritmos circadianos viene a cuento de que igual que los seres humanos protestamos sobre el cambio de hora y, año tras año, sale a relucir si "el próximo domingo se atrasa el reloj o se adelanta, de si "ahora está más oscuro o más claro" cuando nos levantemos, pero todo referido a nosotros, con el egoísmo que nos caracteriza, me hace echar en falta algunas voces para defender a las plantas de la locura del cambio de hora, como he dicho antes, incluso apoyándome en un trabajo sobre ritmos circadianos de las mismas.

Además, ya hay quien quiere cometer la felonía de "trajinar" a las plantas para que produzcan su cosecha de forma escalonada. Y mientras, los veganos callados. ¿Por qué no las defienden? Estos seres tan preocupados de si Eva le produjo un daño irreparable al árbol, al arrancarle la manzana, ahora están callados a pesar de que son muchos millones de plantas las que se van a ver sometidas a un terrible y agobiante estrés por provocarle un cambio en sus ritmos circadianos por causa del cambio de hora. Si estos colectivos son los que quieren cambiar nuestros hábitos, los que no comen huevos ¡por no comerse un ser vivo!, como si todos los huevos los pusieran las aves ya fecundados. Los que sin preguntarle a las gallinas, hablan en nombre de ellas, los que sin preguntarle a los árboles ¿cómo se sienten mejor: con la fruta colgando o sin la fruta chupándole las entrañas?. Estos colectivos que por lo visto no se han parado a calcular la superficie de la tierra y de cuántas personas pueden alimentarse del modo que ellos pregonan, ¿así defienden a las plantas? ¡También estoy yo despacio!