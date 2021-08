He visto en internet que "el PSOE quiere que se pueda votar a los 16 años y que eso es prioritario para su próximo congreso, y que coinciden con ERC y Podemos".

Sin ánimo de complicar las cosas, que bastante lo están ya, digo yo que, si los votantes lo son a partir de los 16 años de edad, los elegibles también lo serán a la misma edad.

Así que hagamos un ejercicio de imaginación bonito, que no creo yo que ocurra nunca: que todos los partidos se pusieran de acuerdo y presentaran candidatos de 16 años a concejales para que no pierdan tiempo en estudiar y empiecen las carreras políticas pronto. Se daría el caso de que los Ayuntamientos, con sus alcaldes respectivos estarían constituidos por criaturas de 16 años. No quiero ni pensar en los plenos, con las tabletas funcionando a pleno rendimiento con los videojuegos en red. Y sería lógico

La edad son los años que hace que nacimos, pero más importante es la edad intelectual que, en cada momento es la que es. ¡Eso es lo malo!