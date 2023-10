Con VOX no; con etarras y golpistas sí

Esta es la preferencia de Pedro Sánchez. Afirma con rotundidad y convencimiento que piensa reunirse y recabar su apoyo a comunistas de ultraizquierda, a los representantes de aquellos que retienen en su sucia conciencia el asesinato de más de 1000 personas, incluidos mujeres y niños, así como a los golpistas juzgados y condenados, mientras rechaza de plano hacerlo con un partido como Vox al que, guste más o menos, no se le puede reprochar su pleno acatamiento a la Constitución y Régimen del 78 y el respeto a las leyes, aunque no las comparta y pretenda democráticamente cambiarlas.

Como a veces los ciudadanos nos perdemos en la “marabunda” publicitaria de los partidos, me he permitido leer los programas de Vox y los de aquellos con los que Sánchez consultará, destacando los aspectos más conflictivos y significativos que encuentro en ellos, por si pudiera ayudar a un mayor discernimiento en el ciudadano medio no politizado. Helos a continuación: VOX. Líneas maestras:

- Unidad de España, respeto a la Constitución y defensa de la Lengua Española.

- Igualdad entre todos los españoles cualquiera que sea la Comunidad Autónoma en la que habiten.

- Educación en libertad y oposición al adoctrinamiento en la escuela.

- Recuperación de competencias del estado en educación y sanidad.

- Control de política migratoria.

Reindustrialización y defensa de la Agricultura.

- Despolitización de la Administración de Justicia.

- Derecho a la vida.

PODEMOS:

- Superación del consenso alcanzado en la Constitución del 78.

- Ataque a la unidad de España con referéndums en Cataluña y País Vasco.

- Política de memoria y enfrentamiento y odio entre españoles.

- Estatalización de la sociedad y reducción de la iniciativa privada.

Adoctrinamiento escolar y ataques a la libertad de expresión.

Leyes discriminatorias entre hombres y mujeres.

Vía libre a la inmigración ilegal.

Equiparación en derechos de personas y animales.

Desprecio de la vida humana.

ERC:

Destrucción del consenso y Constitución del 78.

- Ruptura de la nación española con la separación de Cataluña.

- Amnistía para los delincuentes y corruptos condenados por el Tribunal Supremo.

- Imposición de un “imperialismo catalán” sobre otras Comunidades Autónomas.

Persecución de la Lengua Española e imposición dictatorial del catalán.

- Discriminación en función del sexo e imposición de la ideología de género.

- Exigencia de un trato económico privilegiado y discriminatorio.

- Imposición y adoctrinamiento cultural.

EHBILDU:

- Ruptura de la nación española. Exigencia de autodeterminación

- Exaltación del terrorismo y persecución de las fuerzas del orden.

- Discriminación económica respecto al resto de España.

- Plena autonomía fiscal independiente de la Agencia Tributaria común.

-Imposición del control público en la sociedad y economía.

- Persecución de la lengua común de los españoles.

-Imposición de la ideología y discriminación de género.

JUNTS: De estos, basta con constatar que Sánchez cuenta como interlocutor a un prófugo de la justicia que pretende la destrucción del estado de derecho, la Constitución y la Monarquía parlamentaria. Pues bien, que alguien explique cómo y porqué Sánchez prefiere dialogar con unos y despreciar a otro. Cómo prefiere la división y ruptura a la unidad. La desigualdad de unos españoles frente a otros. La ruina del control económico estatal a la libre iniciativa El adoctrinamiento a la libertad. El desprecio a las leyes y tribunales de justicia a una justicia equitativa y distributiva. La insolencia de unos pocos frente al comportamiento cívico de la mayoría.

Sólo en un loco o un tirano sería comprensible semejante conducta con el fin exclusivo de alcanzar el poder a cualquier costa, y Sánchez no está loco.