VPO a precios planetarios

El planeta Marte también es conocido como el planeta rojo, y quizá por ello fue oportunamente elegido por la consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI, Ana Martínez Labella, para reprender a los concejales socialistas porque hemos tenido el atrevimiento de denunciar públicamente que la empresa pública de vivienda municipal ha aumentado en más de 40.000 euros el precio de las viviendas protegidas de la promoción de la Avenida Vilches. Martínez Labella manifestó literalmente que "los concejales del PSOE parece que acaban de llegar de Marte". El precio original de las casas protegidas de Avenida Vilches era de 165.000 euros de media. A esa cifra, el Ayuntamiento pretende sumar ahora más de 40.000 euros, es decir, 208.638,29 euros sería aproximadamente el coste final de uno de estos pisos supuestamente protegidos. Y la concejala de Urbanismo dice que los socialistas parece que venimos de Marte.

Los ciudadanos deben conocer que este cambio de parecer de la Empresa Municipal respecto del precio original de esa promoción se ha realizado sin que los concejales socialistas que forman parte de su Consejo de Administración tuvieran conocimiento, en un nuevo alarde de oscurantismo de este alcalde.

Hemos conocido por la prensa que Almería XXI ha contactado con los adjudicatarios por carta, y les ha informado de que o aceptan el nuevo precio actualizado o se les rescinde el contrato y se les devuelven las cantidades entregadas. Desde nuestro punto de vista no hay derecho a que una institución arremeta de este modo contra las ilusiones de las personas. Los responsables de la empresa pública sostienen que se ven obligados a tomar esta decisión ante circunstancias "sobrevenidas". Desde noviembre del año pasado se viene advirtiendo del incremento de las materias primas, y los contratos con esas familias comenzaron a firmarse en diciembre. Los socialistas consideramos que no queda justificada la subida que se pretende imponer por el Ayuntamiento a estos compradores. Apoyaremos y estaremos del lado de los perjudicados, porque no se pueden cargar esos supuestos sobrecostes sobre la parte más débil y menos aún cuando Almería XXI es una empresa muy solvente y podría ofrecer otro tipo de soluciones dada su buena salud financiera, de la que por cierto, alardea constantemente la consejera delegada. Ahora tiene una oportunidad inmejorable de dar un buen uso as esos beneficios.