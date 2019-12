Va a ser en 2020

En este año 2020 se cumplen 115 años de que John Dewey publicara su cuarto libro, Experiencia y naturaleza, donde defendía una escuela que proporcionara experiencias al alumnado, en libertad y desde el contacto con el entorno. También se cumplen 119 años de que Francisco Ferrer i Guardia fundara su Escuela Moderna, en Barcelona. La iglesia no le perdonaba a Ferrer haber dejado la doctrina católica fuera de la escuela, y el republicanismo le reprochaba que no la aprovechara para transmitir sus valores. Pagó con su vida.

En este 2020 hará 86 años que Lev Vygotski escribiera su última obra, Pensamiento y Lenguaje. El lenguaje y el pensamiento solo se desarrollan en interacción, relacionándonos con personas diferentes, y de diferentes edades. Solo 7 años antes, Celestin Freinet publicaba su primera obra, La imprenta en la escuela. Hasta su muerte, en 1966, expuso en diferentes obras todas sus propuestas pedagógicas: texto libre, revista escolar, planes de trabajo, conferencias, asamblea de clase, correspondencia escolar, huerto escolar… Basándose en sus propuestas, un joven Antoni Benaiges hacía una escuela nueva en un pequeño pueblo de Burgos, hace 84 años. En esa misma época (hace 96 años), se fundaba la escuela de Summerhill, primero en Alemania. Es considerada la primera de las escuelas libres.

Hace 50 años se publicaba Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Su método se basa en el diálogo y en traer al aula los intereses de las propias comunidades, especialmente aquellas temáticas que pueden transformar su realidad. Es el comienzo de la pedagogía crítica, en sentido moderno. Hace 42 años que, inspirándose en Freire y otros autores, se fundaba la primera Comunidad de Aprendizaje, en la Escuela de Adultos de La Verneda-San Martí. También hace 43 años que Rebeca Wild fundaba El Pesta, junto a su marido, en Ecuador.

Tengo muchas amistades, grandes docentes y personas, que afirman que los cambios en educación tienen que ser graduales y "llevan su tiempo". Me pregunto… ¿cuánto tiempo? La escolarización obligatoria dura exactamente 10 años. Lo que no se consiga en ese tiempo, puede que no se consiga jamás, con ese alumnado. Tampoco se consiguió con sus tatarabuelos, visabuelos, abuelos o padres. Hagamos que el año próximo sea el del cambio, y hagámoslo entre todas las personas a las que nos importa construir un futuro mejor, que somos mayoría. Feliz 2020.