La pasada semana hablé de la necesidad de la bondad en el ejercicio de cualquier tarea, y más aún en la acción política. Y hoy dedico este espacio semanal a otro de los aspectos que considero más importantes, y que me inspiran para cumplir día a día la tarea que mis vecinos me encomendaron en las elecciones del día 2 de diciembre de 2018.

Si: vale quien sirve. Y vale quien sirve porque toda la expresión que titula "La Resistencia" de hoy va en relación a los demás. Valemos por lo útiles que podemos llegar a ser para solucionar los problemas que dependen de las instituciones para solucionarse. ¿Pero a qué nos referimos con servir? Al igual que con la palabra en sí misma, nos enfrentamos a dos vertientes. Y ambas son claves. No podría decidirme en la relevancia de una sobre otra en el desarrollo de la representación política. Podemos centrarnos en servir de servicio y en servir de ser útil.

El muy necesario entender que valemos como representantes de los demás si comprendemos que nuestra principal razón es el servicio. Si colocamos nuestro interés por encima de las necesidades y prioridades de quienes nos eligen (resumiendo, toda la ciudadanía, una vez que entramos en las instituciones) acabamos por tergiversar la verdadera utilidad de las instituciones públicas, a cualquier nivel. Nuestra inspiración debe limitarse a aquello que los ciudadanos a los que representamos consideran clave y prioritario. Ocupamos un escaño por sus votos. Ocupamos su escaño.

Por otro lado, valemos también si servimos, si somos útiles. Y no es algo que se enfrente al otro concepto que arrojé en el párrafo anterior. Como representantes públicos debemos ser útiles. Nuestros esfuerzos deben concentrarse en la búsqueda de que las decisiones, en conclusión, sirvan para algo.

A nuestros bomberos, sanitarios o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (tómese como ejemplos), les exigimos cumplir con sus objetivos en el mayor porcentaje posible y en el menor tiempo que puedan. Además, según el tipo de acción que emprendan, preferiríamos información únicamente de sus resultados.

Por lo anterior es que no me sorprende que me exijan valía o utilidad. Para eso me eligieron mis vecinos: para tener quien les represente, pero también para contar con alguien en el Parlamento de Andalucía a quien saben que no solo pueden, sino que deben, pedir explicaciones. Espero valer siempre para servir.