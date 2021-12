Vamos a por el 2022

Este no era el final de año que me esperaba. Y es que no me esperaba despedir un año que comenzamos cargados de esperanza por el buen número de ensayos de vacunas frente a la Covid-19 que estaban en marcha (incluido uno español, el del doctor Enjuanes y su equipo) viendo a ciudadanos que no están investidos de potestad alguna teniendo que pedir sus vecinos información personal, especialmente protegida por nuestro ordenamiento jurídico, y negarles, si estos no se la ofrecen, el acceso a su establecimiento, con el perjuicio económico que le puede acabar produciendo a los que, como regalo de Navidad, han sido convertidos en policías y jueces a partes iguales y con el inmenso atropello a derechos fundamentales y libertades de los que son instados a informar, públicamente y por primera vez en este periodo democrático, sobre aspectos de su salud.

Y tampoco me esperaba estar abandonando el año que esperábamos como de vuelta a la normalidad viendo la incongruencia de saber tanto que las vacunas frente a la Covid con las que hoy disponemos no impiden el contagio, como que vacunados y no vacunados contagian por igual, pero imponer, ante un aumento considerable de los contagios, la obligación de contar con una pcr negativa para acompañar a un familiar en un hospital o residencia solamente a las personas no vacunadas. Me cuesta entender la lógica sanitaria y de protección de tal medida.

Como no me esperaba que, una vez más, la configuración política de este país sirviera para que todo lo anterior, u otras tantas cosas que acabarán ocupando folios de una sentencia, ocurriesen en unas regiones de este país y en otras no. Y, por supuesto, no me esperaba dejar atrás este año de resaca de la profunda y dolorosa locura del 2020 en la que tanto nos valoramos, nos apoyamos, nos cuidamos y nos echamos de menos, escuchando a gente despreciar a iguales por decisiones que toman sobre su cuerpo y su vida, llegando incluso a pedir su despido o su sometimiento forzoso a lo que no desean. Parece que teníamos que darle la razón a quien escribió esa preciosa canción que nos dice "jamás duró una flor dos primaveras".

Por suerte, cada día es una nueva oportunidad, y gracias a la vida que estamos, así que digamos adiós al 2021 entendiéndonos, respetándonos y queriéndonos. Digamos adiós al 2021 honrando otro año más la memoria de los que no le pudieron ganar la batalla a cualquiera de los numerosos tentáculos de esta crisis sanitaria, social y económica que se empeña en no dejarnos ver el Sol. Y digamos adiós al 2021 prometiéndonos que haremos lo que esté en nuestra mano para que el 2022 sea testigo de la mejor versión de la noble y fuerte sociedad española.

Seamos felices, combatamos el lógico miedo con valentía y luchemos por los que todavía, o ya, no pueden hacerlo. Feliz Navidad y feliz entrada de año.