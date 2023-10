Quizás porque he estado leyendo sobre la lamentable situación en que se encuentra Perú actualmente, me ha venido a la cabeza Vargas Llosa y las horas invertidas, que no gastadas, en la lectura de obras suyas, como La Ciudad y los Perros, cuando era un “mocico”, o La Fiesta del Chivo, pasando por Pantaleón y las Visitadoras, por citar algunas. Todas me dejaron buen poso. Lo del Pisco en el titular se debe a que solamente he probado una vez, en el cortijo de Juan, Pisco auténtico peruano, traído por su hermano, y hablado largamente durante la ingesta. Ahora, Perú está fastidiado. Lo dicen “los papeles” de Internet, los que leo, que suelen venir respaldados por buenas firmas. No los vídeos efímeros de 15 segundos, creados por no sé quién, con no sé con qué objetivo. Hay una presidenta, Dina Boluarte, que llegó a la presidencia desde la vicepresidencia, que le ha tomado cariño al puesto y ahí está: va a durar más que un martillo enterado en paja, aunque no goza de afecto popular ni legitimidad.

Y ahora que hay políticos españoles mirando países sudamericanos como modelo para España, ¿no habrá alguna política española mirándose en Dina Boluarte? ¡Miedo me da que así sea!