Vaya semana política

La vivida, si. Los socialistas la inician con nuevo candidato a presidir la Junta. Cuando Juan Espadas comente el éxito que le supusieron las primarias tendrá que añadir: excepto en Almería. Necesitará mucho temple para no maldecir por lo bajo y desear que fuéramos parte de otra Comunidad Autónoma, total, para lo que en victorias electorales aportamos a la contabilidad del partido…

La diferencia de votos fue notable. Susana Díaz logró el 67%. Aquí, que estuvo lo más granado del sanchismo de primera hora va y gana la candidatura equivocada. En la capital, la victoria de Espadas tuvo un margen pequeño, y eso que hemos dado a este país un Secretario de Estado. A lo que importa, se acerca el momento de renovar cargos en el partido. La batalla se presenta animada. ¿Ha sido este voto una semimoción de censura -pero no a la murciana- a los dirigentes sanchistas de Almería? El futuro, no lejano, nos dirá.

En cualquier caso, esta vez he votado claramente al ganador. Ya estaba bien de ser minoría. Me aseguré de ello metiendo en el sobre las papeletas de los tres candidatos a la vez. Por tanto, he ganado. Jaque mate. En fin, con el resultado se evitó una segunda vuelta, ya fue bastante aburrida la primera. En ella solo destacó el número de cargos políticos que transicionaron de followers de Susana Díaz a firmes partidarios de Juan Espadas. No lo critico, creo en la interseccionalidad, soy un aliado del género fluido, así que como no aplaudir la lealtad fluida. Podríamos tener, incluso, una bandera, solo que cambiante, claro.

Bueno, es fácil criticar a los políticos. Hay quien afirma que cobran mucho para lo que hacen. Seamos justos, salvo yo -y no siempre- todo el mundo cobra mucho para lo que hace. Y así, avanzando la semana, justo cuando conocemos que podremos quitarnos las mascarillas en el exterior, detienen a un político del PP en el caso mascarillas. Ya es mala suerte. Era vicepresidente tercero (¿cuántos necesitan?) y diputado de Fomento, nombre que añade ironía al suceso. Bueno, confiemos en que la Comisión que va a investigar el tema aclare quienes gestionan los contratos, la información pública que se conoce -antes de contratar- que seguimiento y control de gasto existe y si se va a investigar, ya puestos, el resto de contratos de la pandemia. De lo sucedido se extrae una enseñanza. Si eres político, no firmes nada en contra de indultar políticos, nunca se sabe si lo vas a necesitar.