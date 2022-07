Veinticinco años después

1de julio de 1997. Gracias a la labor tenaz de la Guardia Civil, José Antonio Ortega Lara es liberado de su atroz cautiverio. Secuestrado por la banda terrorista ETA, lo entierran 532 días en un zulo de 2,2 por 1,8, a tres metros bajo húmeda tierra y maquinaria pesada, en una nave industrial de Mondragón. La maldad volvió a atacar. 10 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco Garrido es secuestrado por etarras a cara descubierta en Ermua. Vil chantaje. España, los españoles nos echamos a las calles para exigir que no asesinaran a Miguel Ángel. Manos blancas clamando por su vida; por la vida en libertad de nuestra Nación y Democracia. 13 de julio de 1997. ETA asesina a Miguel Ángel Blanco. Los ciudadanos españoles seguimos en las calles porque siempre ha sido Euskadi Sí. El terror terrorista, No. Jamás hay que rendirse al mal. 853 conciudadanos han sido asesinados por ejercer cívicamente su libertad. Centenares de conciudadanos heridos, mutilados. Familias rotas por el dolor. Las victimas del terrorismo siempre nos dan ejemplo porque siempre exigen verdad, memoria, dignidad y justicia. Siempre respetando la legalidad, por encima de la cual, nada ni nadie puede estar. Generaciones de españoles hemos nacido y crecido con la Transición a la Democracia. En los recuerdos de nuestra infancia está grabado aquel anhelo de esperanzas que fue, que es, la Constitución de 1978. El contrato social que votaron nuestros mayores para afrontar con responsabilidad, madurez y generosidad, las terribles heridas de un pasado de guerra incivil y dictadura. "Libertad sin ira" inolvidable canción del grupo Jarcha (1976) Pero la democracia española nació lastrada por la barbarie totalitaria terrorista, y el nacionalismo separatista. Jamás hemos vivido en paz. Crecimos conociendo que eran 'Los Años de Plomo' bombas y el tiro en la nuca. Que era la goma 2 y el calibre 9 milímetros parabellum. 25 años después la degradación de nuestra democracia y sociedad es patente. No respetamos nuestra Nación e instituciones. Por eso un pistolero apodado "el gordo" y sus secuaces se sientan y deciden en el gobierno. El Minotauro de Moncloa y sus palanganeros son sus valedores. 10 de junio de 2022, Ermua: "Aztarna Ezabaezina. La huella imborrable". Palabras claras y concisas de Marimar Blanco recordando a su hermano, a todas las víctimas del terrorismo. Está en nuestras manos.