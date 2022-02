Vendernos al mejor postor

Hace Cuando nos dieron el título de la formación que habíamos adquirido o cuando salimos de la Facultad con un puñado de sueños y un par de libros debajo de la mano a buscar nuestro primer trabajo, nadie nos contó que el verdadero examen comenzaba después de los estudios. La vida atestiguaba los cadáveres del sexo esparcidos sobre las calles. Era sin duda nuestra primera prueba de fuego. Teníamos que enfrentarnos a una realidad que nadie nos enseñó y para la que a nadie nos advirtió. Blandimos nuestros sueños, comimos barro y, al final, solo al final, ondeó una mísera bandera blanca pidiendo perdón. Muchos de nosotros nos habíamos formado para infringir el dolor y no pedir clemencia. Otros fueron instruidos para pedir la indulgencia y no ofrecer el perdón. Pero, fuese como fuere, estábamos ahí, vivos, dispuestos a comernos el mundo, antes de que este oliese nuestra sangre.

Nadie nos preparó para afrontar el liderazgo. Creíamos que éramos capaces de doblegar incluso a los más fuertes. Sin embargo, los líderes no crecen en las aceras, todo lo contrario, encuentran a sus víctimas encima de los bordillos. No nos dimos cuenta que el liderazgo lo que buscaba era no encontrar opositor, nadie que le pudiese hacer sombra. Dejamos nuestros bolígrafos, como fusiles, agolpados en la pared, y nos hicieron incorporarnos a filas, para ser uno más de la estirpe. Creíamos que podíamos con todo. Y, sin embargo, ya cada uno teníamos grabado en nuestro carnet de identidad el código que nos pertenecía, el papel que teníamos que desempeñar en este drama.

En el reparto, nos hicieron entender que un buen obrero es como un buen amo. Debes saber cuáles son las pautas de comportamiento que debes seguir, para poder mantener tu puesto en el mercado. Y sabías que, si te salías del papel, si no cumplías fielmente con tu destino, podías tener un conflicto con el sistema, con tus compañeros, con tu trabajo, contigo. Pues nunca ser mediocre había sido la apuesta más segura para mantenerte en pie.

Con los años comienzas a entender que al final solo sobreviven los más fuertes. Aunque eso ya lo sabíamos. Lo que no intuíamos era el precio que había que pagar por ello. La libertad y la integridad siempre nos salió mejor a cuenta que cualquier otro tipo de oprobio. Al fin y al cabo, era lo único legítimo que nos pertenecía y no estábamos dispuestos a venderlo al mejor postor.