Venganza del PP contra Susana

En manos de Susana Díaz está la posibilidad de evitarse la comparecencia en el Parlamento andaluz para dar cuenta del uso de fondos públicos por directivos de la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo) para fines privados, incluyendo pagos de su ex director gerente a un prostíbulo. La política de formación para el empleo ha dejado mucho que desear, pero algunos se lo pasaron bomba a cuenta de ella.

Se la evitará -la comparecencia- por el procedimiento expeditivo de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, lo suficientemente anticipadas para que no se celebren junto a las generales como querría Pedro Sánchez. Ya estamos en plazo para que sean el 2 de diciembre. Disuelta la Cámara, las comisiones decaen. No ha lugar a la investigación de las cuchipandas con cargo a las tarjetas de crédito de la Faffe. Ni a ninguna otra.

De lo que no se librará Susana es de comparecer en el Senado ante la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Será el 8 de noviembre cuando la presidenta de la Junta se vea obligada a hacer un alto en la frenética campaña electoral oficiosa que tiene montada desde la vuelta de las vacaciones de verano.

Es una trampa que el Grupo Popular, mayoritario en el Senado, ha tendido a Susana Díaz para arropar y animar a su contrincante en la carrera andaluza, Juan Manuel Moreno, porque la llaman para que dé explicaciones sobre el caso de los ERE fraudulentos a sabiendas de que ella no era presidenta cuando se perpetró el escándalo y a sabiendas también de que los ERE sirvieron para corromper voluntades y comprar en parte la paz social, no para financiar irregularmente al PSOE. Pero resulta que la comisión del Senado trata sobre la financiación de los partidos políticos, no sobre sus prácticas de clientelismo o amiguismo.

Al PP de Pablo Casado -incluso en mayor medida que al de Mariano Rajoy- estos detalles le dan igual. El caso es desgastar al adversario, ponerle en dificultades, inquietarlo en vísperas electorales. En realidad la propia constitución de la comisión en el Senado fue una venganza del PP tras la impresentable actitud de los otros partidos de crear una comisión en el Congreso para investigar las finanzas del PP y sólo las del PP. Usando su mayoría absoluta en el Senado, los populares manejan la comisión para orientarla contra los demás. Por eso llaman a Susana para que hable de financiación. Pura venganza.