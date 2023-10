Los huecos de las ventanas abren la clausura de las estancias donde se confina la vida doméstica, o donde tienen sitio algunas de las muchas y variopintas faenas con que se ocupa el trabajo de los días. Sin ellas, más bien todo resultaría propio del mundo interior, una manera de referirse no solo a lo que se sucede de muros cerrados adentro, entre quienes conviven, coexisten o, todavía peor, se enzarzan tras ellos, sino también a ese personal y recóndito universo de los modos y maneras de cada cual. Las ventanas, sin embargo, airean e iluminan las dependencias del interior, sean estas de la casa o del alma. Pues la naturaleza de esta última tiene una acepción “laica”, asociada al principio que conforma y organiza el dinamismo, a la energía que activa y propulsa las funciones vitales, sensitivas e intelectuales. Por eso no faltan las ventanas abiertas en los muros de los edificios o hechas resquicios en las introspectivas paredes del ser. Y suelen adornarse, como con estas flores en el alféizar, o, de manera más popular, en los balcones repletos de macetas cuidadas. Mas también con las expresiones del ánimo, cuando el alma no se mira, sino que se deja ver en su espejo, el de la cara. De ahí que una sonrisa parezca un radiante adorno.