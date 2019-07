La Venus de Botticelli

Su rostro hierático parecía el de una Venus, recién nacida entre las aguas. Como si acabara de salir del pincel de Botticelli. Sus bellos ojos, un tanto apagados, dirigían una mirada triste hacia punto ignoto, como situado en el infinito, más allá de la sala en la que se encontraba. De repente, se escuchó una voz desde el estrado situado al frente, que la sacó de su ensimismamiento. Señora, da usted su conformidad al acuerdo alcanzado por su letrado?. Ella ensimismada en sus pensamientos, ni se inmutó. La magistrada le inquirió de nuevo: le preguntaba si está usted de acuerdo ­­con el ofrecimiento de la aseguradora. Volvió su cabeza hacia el centro de la sala, y dirigiendo su mirada hacia la voz que la requería, dijo con una amargura, que envolvió de tristeza a cuantos la rodeaban: perdone señoría, no estaba atenta. Se refiere usted a si estoy de acuerdo con los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS OFRECIDOS? Y esos trescientos mil, tendrán brazos para sostener a su pequeño, cuando comience a caminar?, acaso escucharan a su hijo la primera vez que pronuncie papá? Le dará el beso de buenas noches y le enseñará a nadar en el mismo río en que él aprendió? Ese dinero me confortará en los momentos de tribulación, llenará mis noches y mis días oscuros de soledad?. La voz entrecortada apenas podía salir de su garganta, una saliva viscosa y amarga le atrapaba la lengua, como si su boca fuese una planta carnívora, y no la dejase escapar. La jueza emocionada, alzó la mirada al techo, para que no se le notase la emoción. En la sala se instaló un silencio sepulcral. Tomando aire, la magistrada le contestó, sin convicción alguna: señora, usted sabe que eso es imposible, esto solo es una indemnización para reparar el daño sufrido, pero jamás podrá sustituir lo que ha perdido. Ella bajó la vista, tratando de ocultar las lágrimas, que amenazaban con romper los diques que las contenían, y con una voz aterciopelada dijo: si, estoy de acuerdo señoría. De repente un sollozo reprimido, como un grito silencioso, rompió el silencio de la sala. Un muchacho con apenas veinte años de edad, lloraba de forma compulsiva, mientras un hombre de sienes plateadas pasaba su brazo por el hombro de su hijo, tratando de calmarlo. A él también le costaba mirar a la cara a esa mujer, que ahora sostenía un bebé entre sus brazos, arrullándolo con mimo. Un segundo infinito los separaba, el segundo que le faltó al chaval para frenar, cuando después de una noche de farra y alcohol, se saltó el stop que segó la vida del hombre que jamás oiría a su hijo decirle papá. En un abrir y cerrar de ojos la sala se despejó y quedó desierta. El niño dormía plácidamente en los brazos acogedores de su madre, ajeno a cuanto acontecía a su alrededor. De la sala salió una voz, llamando a los siguientes…..otro delito contra la seguridad vial, con resultado de MUERTE