Verdad, diplomacia y Milei

La facilidad con la que el social-comunismo que nos gobierna aplica la ley del embudo no deja nunca de sorprendernos. Ahora resulta que el presidente del gobierno cuyo ministro de Transportes, Óscar Puente, acusó al presidente de Argentina de drogarse antes de los debates televisivos, se ofendido mucho porque éste le ha devuelto la pelota, acusando a la esposa de Pedro I El Falso-Pedro Chapote de ser una corrupta.

Mirad, yo, si hubiera sido Milei, habría dicho “presunta corrupta”, por aquello del respeto a los procedimientos judiciales, pero una cosa es respetar los tiempos de la justicia, otra muy diferente es no respetar la verdad y, desde luego, otra absolutamente contraria es respetar a quienes, presuntamente, repito, están llenándose los bolsillos a base de abusar del cargo de presidente del gobierno.

Cierto es que el señor Milei no es ‘míster diplomacia’, pero llegados a este punto, ni falta que nos hace, más que nada porque, como él mismo advertía en la misma comparecencia, se trata de prevenirnos contra los perniciosos y destructivos efectos del socialismo, que en España ya estamos empezando a sentir desde hace años, pero acerca de los cuales en Argentina tienen un máster cum laude, pero de los de verdad, no de los de El Falso.

Manda narices que el ‘peloteo’ circundante al socialismo patrio ponga el grito en el cielo porque un jefe de Estado extranjero diga lo que se ha dicho de la mujer del presidente, pero les parezca normal que el ministro dijera lo que dijo sobre ese presidente.

Pero resulta mucho más escandaloso que haya salido la ministra Montero, afirmando que el señor Puente pidió disculpas por tales manifestaciones, más propias de la sexta copa de la noche en cualquier prostíbulo de los que frecuentan algunas de las compañías de los integrantes del consejo de ministros.

Las disculpas del ministro sólo han ocurrido en su imaginación, pero ella lo suelta porque la experiencia le ha demostrado que cualquier trola en boca de un socialista tarda en olvidarse el mismo tiempo que en llegar al suelo de la habitación.

Sin embargo, lo peor es el apropiamiento que la propia izquierda ha hecho de nuestro país, identificando el ataque de Milei a la señora Gómez con un ataque a todo el estado. Señores socialistas, lamento comunicarles que yo, que soy como mínimo tan español como todos ustedes, no sólo no me siento atacado por las palabras de Milei sino que las aplaudo.