Verdad versus propaganda

Escribió María Zambrano: "Todo extremismo destruye lo que afirma" Por desgracia los dos narcisos que habitan los recintos de la Moncloa no han leído a Zambrano, en general no leen, usan groseramente la cultura para tratar de adornar su letal mediocridad. Para eso está Iván El Terrible y demás comisarios de propaganda. Desconocen, en realidad desprecian, los alcances de la razón poética. El presidente Otelo y el vicepresidente Yago no piensan, amañan ideología que difunden con burda publicidad. Los totalitarismos tienen un tronco común con dos flagelos acerados. Nunca han sido ni serán ramas. No dan frutos, ni sombra, ni refugio alguno, ni paz, ni dignidad para vivir. Comparten e intercambian afanes comunes por apoderarse del poder: pasión por el dominio. Desde la Revolución Francesa de 1789 hasta nuestro presente han enseñado sus garras hasta la saciedad. La cuestión clave es que seamos honestos aprendiendo de una vez por todas, que la política no se ciñe solo y exclusivamente a las luchas que incansablemente alientan entre derecha-izquierda, o izquierda-derecha. Su lema es: divide y vencerás para apoderarse del poder y perpetuarse en el dominio de vidas y haciendas. Destruir la democracia desde dentro e imponer el totalitarismo, que permite el acceso y control ilimitado de los recursos, y despojarnos tiránicamente de nuestra ciudadanía. Adiós Constitución. El partido es el Estado. Adiós libertad. Se impone la violencia, el fanatismo, la miseria intelectual y material. La noche del sábado 21 de marzo ese fue el discurso autentico del presidente Otelo. Yago se cubrió de gloria el jueves 19 de marzo al afirmar: "El coronavirus sí distingue de clase social" ¡Que dúo de irresponsables! Por favor, lean con atención el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declara el estado de alarma por el COVID-19, especialmente el Artículo 13: Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. Se han afanado en borrar de las redes sus mensajes para acudir a rendir pleitesía a su destrucción del histórico movimiento social que es el Feminismo, cuya esencia es la vida digna de la Humanidad. Imposible borrar la maldad y consecuencias de tanta mentira. Enfrentamos la pandemia exigiendo a los responsables públicos y a nosotros mismos cumplir con nuestro deber mutuo. Después: rendir cuentas.