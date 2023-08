Llega agosto, pero pasaron julio, junio y mayo. Por favor, hágase la luz en el entorno de las sombras, depresiones y rutinas no deseadas, que es verano y nos merecemos un descanso. Hay épocas y tiempos en los que te gustaría que fuesen eternos, junto a las personas que no deberían desaparecer nunca. Sueñas estar levitando sobre las aguas retenidas del impresionante Nilo, en el corazón de un desierto cuajado de amarilla arena y fijas la mirada de ojos incrédulos sobre las fachadas de los templos de Abú Simbel y de la reina Nefertari, alejados de El Cairo superpoblado. Desde el silencioso barco atracado en el lago Naser, quisiera no volver a dormir jamás, pero el cansancio, la humedad y el sueño me vencen.

Que bien sienta, ya en la distancia del tiempo, en los momentos de agobio volver a saborear y deleitarte con la memoria aquellas historias y momentos sublimes que, colmaron nuestros sentidos de un sueño que fue tangible: los recuerdos. Es cierto, a veces, quedarte dormido es una liberación. Hay noches, hay sueños que no quieres que acaben nunca. Pasados los años, en los momentos amargos, se contemplan en silencio porque su belleza es abrumadora y temes que las palabras puedan fulminar el hechizo.