Vicepresidente Yago

España es un escenario donde se representa una tragedia. El coro entona una triste canción. Versos que describen a un Olimpo de personajes que no caminan, reptan por tortuosos senderos presos de sus celos por el poder y carentes de salud ética dados sus usos y costumbres. El nudo, el agón de esta calamidad nos atañe a todos los ciudadanos. Según la RAE los celos son "envidia del bien ajeno, o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otras personas".

Shakespeare escribió con maestría Otelo, una de las tragedias universales donde los celos son protagonistas. Como Desdémona, España está atrapada entre dos domini feudales: un Otelo celoso de su mando y por lo que ha demostrado, presidente alfa del club de fans del mito griego Narciso. Y en coalición progresista de progreso integrista: Yago, no menos fiel seguidor de Narciso, claro que vive en perpetua conspiración por terminar siendo dominus alfa y omega en este quebrantado escenario. El vicepresidente social Yago vive dominado por la envidia. Pésima combinación resulta de los celos, la envidia y el odio. Comúnmente su destilado ponzoñoso se llama cainismo.

Decidió inaugurar el mes de febrero escribiendo un tweet acompañado de un extracto del discurso que ofreció en Madrid, durante el homenaje al poeta Marcos Ana, de cuya vida todos podemos aprender y reflexionar. Con su discurso Yago evidencio que no tiene interés por aprender nada, ya lo sabe todo, aunque a lo que aspira es a saberlo todo de todos. Una democracia no se gobierna sembrando odio, condenando y execrando todo lo que no sea del agrado de sus dogmas incontestables. Analizando el discurso completo, destaca el amor que le ha tomado a usar el termino ultra aplicado a sus competidores políticos. Del mismo modo ahora utiliza patria y democracia. También sus conocimientos recientes, por lo que pretende aparentar, en geografía física, política y económica: Irán y Venezuela.

Respecto a los conceptos éticos anda muy preocupado por la mentira empleada como arma política. Como político profesional carece de originalidad al menospreciar a los ciudadanos, hasta se da el lujo de apelar a la educación pública, la universidad y la organización civil "para defender la democracia...el gobierno tiene que gobernar…no basta el gobierno para resistir las amenazas contra la democracia" Cinismo fatuo de un irresponsable con poder.