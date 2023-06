Victoria, sobre todo; victoria, victoria y victoria, sería el objetivo a perseguir por el político que participa en un mitin, y a pesar de que este difiere del discurso social, ambos se dirigen a la masa popular que escucha al orador de turno; si bien es verdad, que la estrategia y el formato ha sufrido una degradación en el tiempo, que actualmente se considera como algo anticuado. Está pensado para convencidos, solo sirve para reforzar a los tuyos, una vez más tenemos que decir que no se persigue el objetivo final, que es la idea de adeptos al “voto”; a la vez se explican las claves de un discurso eficaz, poderoso y útil, con un mensaje que pretende estimular las emociones internas, donde podemos observar que se emplea un sistema retorico, tan simple como efectivo, donde los líderes se agarran siempre a un programa político, repetitivo de milongas y demagogias que se amparan y se tapan con el manto, de partidos que se encuentran ya consolidados. En fin, lamentablemente después de lo dicho, lo que si podemos afirmar es que este vacío de contenido y forma, donde abunda una retorica de metáforas y repetición de mensajes con ejemplos subordinados que permiten alargar una frase hasta límites insoportables; en fin, en mi caso no tengo carnet de partido alguno, pero he asistido a varios mítines durante la campaña electoral, y tengo que decir que no ha variado el contenido, donde, si se me permite el refrán, han “pagado el pato” los aludidos monumentos, plazas, calles e incluso ríos y arboles que se han visto envestidos por estos miuras, que al parecer manifestaban su descontento por mala ubicación de los mismos. Yo creo en mi opinión, que hay un difícil de educación en el ámbito de la movilización emocional que responde a estímulos espontáneos, donde el político está expuesto a un efecto rebote, sacando sus palabras a pasear, pero ignorando el paisaje que le rodea, donde debería cuidar la forma de comunicar, no ser el político nuevo, ajeno a este mundo, con una forma de transmitir obsoleta, donde se echa de menos una metodología de innovación; por tanto, cabe la posibilidad de que los votantes se definan de una manera u otra, con lo cual, el antídoto serian las distintas alternativas, porque innovar en campaña, más que una opción, parece una mera cuestión de supervivencia. Y ya para terminar, lo hare citando al poeta Pedro Salinas, que decía: “Lo que eres me distrae de lo que dices.