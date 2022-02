Vida al centro

Es previsible que al cabo del año se acaben las restricciones y mandatos administrativos existentes como consecuencia de la pandemia y que por fin podamos volver a la tan ansiada normalidad. No sé si perciben lo mismo que yo, que poco a poco se van realizando más actividades populares y tienen lugar más actos institucionales, todo ello motivado por la eficacia de las vacunas y el hartazgo del personal tras dos años de pesadilla. Son de destacar las actividades que se han desarrollado en la zona centro recientemente y que han tenido gran acogida por parte de la ciudad: el rastro de antigüedades pintura y artesanía del Parque Nicolás Salmerón, el Gastroart del Paseo de Almería y "Esperando San Valentín", actividad que ha tenido lugar en la Plaza Campoamor. La iniciativa por parte del Ayuntamiento me parece francamente positiva por varios motivos: primero, la ubicación. Todas estas zonas necesitan más vida. Es innegable que hay que sacar mucho más provecho a un parque que está dotado de esculturas, especies arbóreas y arbustivas, fauna y servicios varios (zonas de recreo, bares, etc.) que a veces adolece de falta de transeúntes. Puede que sea debido a falta de iluminación o tal vez a la falta de conciencia de aquellos que lo ensucian; cuestiones ambas que son susceptibles de reversión por el propio Ayuntamiento. En lo que respecta al Paseo de Almería, vía comercial principal de nuestro centro durante muchos años, resulta lógico y coherente dar utilidad a un carril que es peatonal desde hace no mucho tiempo. Qué decir de las zonas ubicadas en pleno casco histórico, donde te sorprendes con plazas y lugares llenos de magia que parecen escondidos u ocultos para muchos almerienses. Segundo, el momento. Los fines de semana el centro necesita de revulsivos que lo hagan atractivo a ojos de los propios almerienses. Este que les habla aun no concibe que los domingos por ejemplo el centro-ciudad esté prácticamente muerto, sin vida. Precisamente si queremos ser una ciudad que cuente entre sus fuentes de ingresos al turismo, nosotros debemos ser los primeros que podamos y debamos sentir el pulso de los comercios, de los bares, de las terrazas y de los peatones. Ha quedado demostrado que con este tipo de actividades se consigue un resultado óptimo que redunda no sólo en la riqueza de la ciudad, sino en la propia salud y estado de ánimo de nuestros vecinos. Con el tiempo debemos hacer un esfuerzo para ofrecer una visión de ciudad aún más atractiva si cabe. Estas iniciativas, independientemente de ser susceptibles de mejora respecto de la calidad de los puestos, su temática o su organización, me parecen un acierto. Es más, es necesario incrementar el número de actividades de calidad, interesantes tras dos años de desconcierto, soledad y tristeza.