Villarroel. Defensor de Almería

Cada vez que paso junto al solar que hay detrás del Mercado de Abastos, en la confluencia de la Rambla Obispo Orberá y la calle García Alix, inevitablemente pienso en lo bien que quedaría ahí una fuente grandiosa o un buen grupo escultórico. La arquitectura de una ciudad junto con sus monumentos son los que le dan categoría, los que quedan grabados en las retinas de los visitantes y también los que hacen a los residentes que nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Almería tiene pocas esculturas, apenas algunos bustos como el de García Lorca, Celia Viñas o el Padre Ballarín de tamaños tan reducido que pasan desapercibidos. Tenemos personajes que se merecen un buen grupo escultórico: Los Reyes Católicos entrando en Almería, García de Villarroel o bien otros dedicados a la uva de Almería, a la minería o al esparto que tanto trabajo generaron en nuestra provincia.

El próximo mes de enero se cumplirán 455 años de la defensa de Almería contra los moriscos sublevados, llevada a cabo por Don García de Villarroel. Don García había nacido en Guadix en 1530 en el seno de una importante familia; era nieto del Adelantado de Cazorla Don García por parte de madre, de quien tomó el nombre y el apellido. En 1563 se vino a Almería, para tomar posesión como Gobernador Militar de la ciudad y su partido con un sueldo de 125.000 maravedíes al año, cargo que había tenido hasta ese momento Juan de Villarroel, que era su suegro y tío al mismo tiempo, quien también había sido Veedor General de la Armada. Tenía a su cargo dos compañías que le había cedido su suegro como dote, una de infantería con 90 soldados y otra de lanceros de caballería de 40 jinetes.

Antes de venir a Almería Don García de Villarroel ya había tenido una destacada actuación militar en 1558 en la batalla de Mostagán o Mostaganem, cuando las tropas españolas al mando de Martín Alonso Fernández de Córdoba, conde de Alcaudete, intentaron tomar esa ciudad, que ahora pertenece a Argelia, pero entonces estaba bajo el control del imperio otomano. La batalla fue un desastre, donde murió el conde, y los turcos hicieron prisioneros a miles de españoles, entre ellos a García de Villarroel. Un año después fue rescatado por 1.000 ducados. Su prestigio como militar lo debemos a la defensa de Almería durante la guerra contra los moriscos (1568-1570) Tomar la ciudad de Almería, desde el principio era uno de los principales objetivos de los moriscos, para convertir la costa del reino de Granada en cabeza de puente, para recibir los refuerzos que esperaban tener de los turcos y berberiscos del norte de África.

Su actuación bélica más importante se produjo durante la madrugada del 2 de enero de 1569, al destruir un gran grupo de moriscos sublevados, procedentes de todos los pueblos del Bajo Andarax, que se habían concentrado en el monte del Chuche cerca de Benahadux, incluido su cabecilla Brahem el Cacis. Luis de Mármol Carvajal describe con detalle cómo llegaron desde Almería hasta las proximidades del monte, para darle una encamisada (iban todos con una camisa blanca encima de la ropa para conocerse entre ellos) lo que les sirvió también para que los moriscos los confundiesen con ovejas sueltas que andaban pastando por el monte. El resultado, como decía, fue una gran victoria sobre los sublevados.

El 19 de ese mismo mes Villarroel participó con sus compañías en la batalla de Felix que dirigió el marqués de los Vélez don Luis Fajardo, aunque en esta ocasión su actuación fue prácticamente testimonial.

Durante los días 1 y 2 de febrero bajo el mando de Francisco de Córdoba intervino en el asalto a Inox (localidad situada al oeste de Níjar) donde se habían concentrado un gran número de moriscos, con la pretensión de embarcarse en algún punto de la costa para llegar a África. El botín obtenido alcanzó la cifra de 500.000 ducados. La última operación militar que protagonizó Villarroel fue la cabalgada de Huécija, ocurrida el 25 de julio. Ya al final de la guerra en 1570 realizó otras cabalgadas, 2 a Cabo de Gata, 1 a Dalías y otra a la taha de Marchena. También intervino en la reducción de pequeños grupos de moriscos que habían quedado aislados y posteriormente se encargó de repartir a niños moriscos entre las familias de Almería. Quizá el último servicio que prestó a Almería fue todo lo referente al embarque de moriscos en nuestro puerto con destino a Sevilla, ocurrido el 1 de noviembre de 1570.

Algunos historiadores han criticado la captura de prisioneros y su posterior venta. En aquella época era lo normal y Villarroel lo había sufrido en sus propias carnes, y esto porque no he contado que a Brahen el Cacis, tras la encamisada de Benahadux, le cortó la cabeza y la colgó de una almena de la alcazaba para escarmiento de los demás moriscos y es que este hombre se había pegado el farol de decir que en unos días colocaría sus banderas y tomaría el té en la plaza de Almería. Sus banderas efectivamente llegaron a nuestra ciudad y el té no lo tomó, pero sol todo el que quiso.

Fue un hombre duro, resolutivo en los momentos difíciles y rápido en la preparación del ataque y en la ejecución. Los militares decimos que la mejor defensa es un ataque y esto es lo que hizo Villarroel; gracias a él Almería se salvo del odio y la furia de los moriscos. En mi opinión estamos en deuda con Villarroel.