Vinos y almerienses en Madrid Fusión

Ojalá los duendes de las linotipias -reconvertidos en duendes del "software"- no se cepillen la "y" del titular, porque no son vinos almerienses los que se ha bebido Robert de Niro en el prólogo de Madrid Fusión. Los almerienses en Madrid Fusión -28, 29 y 30 de este mes- son José Álvarez, chef y propietario del restaurante La Costa, en El Ejido, y Alejandro Sánchez, idem del Alejandro del Puerto de Roquetas. En el congreso de gastronomía más importante del mundo, Almería va estar muy bien representada por dos cocineros que llevan muchos años trabajando con los productos más relevantes y significativos de nuestra despensa, destacándolos con novedosas formas de prepararlos. La ponencia de José Álvarez se titula "La verdura de invernadero. Un nuevo mar de sostenibilidad y sabor", Toda una declaración de intenciones para defender las hortalizas almerienses y su forma de producción totalmente sostenible. Es bueno que se enteren en amplios sectores que aun recelan de las frutas y verduras de nuestros invernaderos. Alejandro, con el título "Nueva cocina marinera" va a mostrar pescados menos conocidos, en recetas tradicionales reinventadas, como la bullavesa de Almería y el remojón de Los Vélez.

Vamos con los vinos que le han servido De Niro en una comida que ha dado la vuelta al mundo, con lo que eso significa de publicidad para España. Cocinaron Quique Dacosta, Joan Roca, José Andrés, Martín Berasategui y el italiano Mauro Colagreco. Los vinos fueron: Viña AB Estrella de los Mares, Viña Tondonia 1964, Vega Sicilia Único 1989 y Noé PX Vors. Vega Sicilia es mundialmente famoso, pero son mucho menos conocidos los otros tres, blancos y muy viejos: un rioja y dos jereces. Para los que dicen que el mejor blanco es un tinto, el de López Heredia, es un blanco de viura y malvasía casi sexagenario; en La Costa lo tienen, no lo he probado pero me dicen que está fabuloso. Noé es un pedro ximénez dulce de González Byass con más de treinta años de crianza; y el Estrella de los Mares es un amontillado, también de González Byass, de dos medias botas que han dado la vuelta al mundo a bordo del Juan Sebastián de Elcano. Estos cuatro vinos son caros, si, pero en el Marco de Jerez hay grandes vinos a precios casi ridículos. A ver si los españoles nos animamos a beber esas joyas mundiales que son los vinos de jerez.