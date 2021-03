Vinos sin civilizar

Por si eran pocos los tecnicismos y cursilerías de los expertos en vino, hay que añadir el popurrí de vinos ecológicos, veganos, biodinámicos o, el más evanescente, "naturales". Está claro lo que es ecológico pero lo de biodinámico requiere un cursillo; además, es un concepto más bien filosófico. Lo de vegano, ya lo escribí aquí, es un engañabobos: todos los vinos lo son…o ninguno si tenemos en cuenta que el mosto fermenta por levaduras, que no son vegetales. Pero lo más "gracioso" es cómo definen natural: vino elaborado por procesos naturales, fermentado con levaduras salvajes autóctonas, sin sulfitos…hasta tonterías como "vino de uvas pisadas con los pies". Vamos a ver, hagamos de Perogrullo: en la naturaleza hay uvas y levaduras, pero no hay vino, igual que hay trigo, pero no pan. Pan y vino son alimentos complejos, elaborados con técnicas humanas. Como decían los antiguos griegos, los hombres civilizados comen pan y beben vino, los bárbaros comen carne y beben leche. El proceso de fermentación es natural, pero antes hay que cultivar la uva y exprimirla. La levadura, que convierte la glucosa en alcohol, es natural, pero también lo es la "microderma aceti" que convierte el etanol en vinagre. Para evitarlo tiene que intervenir la técnica humana, desinfectando el vino para que no se "pique". Lo más usado son los sulfitos. Los que no los usan tienen que extremar la higiene de todo el proceso y aun así es habitual encontrar vinos "naturales" turbios, oxidados y avinagrados. La tendencia actual de valorar lo ecológico y lo sano, apunta a que los vinos "naturales" serán un nuevo artículo de lujo. ¿Habrá muchos dispuestos a pagar más por un vino defectuoso o desagradable?

Prefiero el nuevo Cosa Seria, un vino "civilizado" de un pequeño productor enamorado del vino y estudioso de la vitivinicultura. Tiene un viñedo de tempranillo en Laujar y elabora el vino en Sorbas de forma clásica y ejemplar. El Cosa Seria de 2020 tiene un precioso color rubí brillante con reflejos violeta propios de su juventud y esmerada elaboración. El aroma es intenso, limpio y fresco, a cereza y mora, puro tempranillo. En la boca es amable, equilibrado y de largo posgusto. Una preciosidad por menos de 6 euros. Se ha agotado, pero pronto sacará, por primera vez, unas trescientas botellas con varios meses de barrica. Atentos.