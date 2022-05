Esta columna empecé a escribirla en la mañana del domingo y al cabo de unas horas, por una noticia que escuché en una emisora de radio, tuve que hacer algunos cambios en su contenido. Y en la mañana del lunes me vuelvo a sentar frente al ordenador, para rectificar sobre lo dicho, porque lo que escribí la tarde del domingo había perdido vigencia. El tema a tratar era, en principio, la muerte de una mujer de unos cincuenta años a manos de su marido el pasado viernes en Tíjola, cuyo cuerpo sin vida fue hallado por uno de sus hijos. Tenía escrito que sería la víctima número 16 en España en el presente año y la número 1,145 desde el año 2003. Al cabo de unas horas, me entero que un hombre de unos 52 años ha matado a su pareja, una mujer de 50, en Benajarafe, localidad perteneciente a Vélez-Málaga. Ello implica que los datos sobre las mujeres asesinadas por su marido, o su pareja, ya no concuerdan y rectifico añadiendo la noticia del suceso, y que son 17 las víctimas en lo que va de año y 1146 desde 2003. Pero cuando me dispongo a enviar el artículo me entero que una mujer de 48 años de edad ha sido apuñalada, por un hombre con el que mantenía una relación sentimental, en el restaurante donde trabajaba en la localidad de Tomelloso. De nuevo tengo que rectificar en cuanto al número de mujeres asesinadas por hombres en similares circunstancias, y si para cuando se publique esta columna no cambia la situación, serán 18 las mujeres asesinadas por su marido o pareja, en lo que va de año y 1147 dese el año 2003. Disculpen si el presente artículo presenta una redacción algo arrebatada, pero lo único que pretendo es hacer hincapié sobre unos hechos sobre los que todavía hay quienes dudan de calificar como "violencia de género". Para VOX la "violencia de género" no existe y, a la vista de los acuerdos que han suscrito para formar gobierno en Castilla y León, el PP ha aceptado que se trate de "violencia intrafamiliar". Con más precisión se ha manifestado el consejero de Salud de la Junta de Andalucía Jesús Aguirre para quien la "violencia intrafamiliar" es más demostrativa que la "violencia de género". Es inútil entrar en consideraciones ideológicas con quienes así se manifiestan. Pero bajo el punto de vista jurídico la tipicidad es uno de los elementos constitutivos del delito, y el número de mujeres asesinadas por sus marido o pareja, dan lugar a considerar la "violencia de género" como un hecho delictivo singular.