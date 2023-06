Para VOX está claro que la violencia machista no existe y por lo tanto hay que eliminar cualquier dato que haga referencia a algo que no existe. De acuerdo con dicha teoría, cuando el PP tuvo que pactar con VOX para formar un gobierno de coalición en Castilla y León, el vicepresidente perteneciente a dicho partido, Juan García Gallardo, puso como condición sustituir el concepto violencia de género por el de violencia intrafamiliar. En la comunidad Valenciana, de la misma manera, cuando el PP ha tenido que pactar con VOX para formar gobierno, se borra de un plumazo toda referencia a la violencia de género y se impone la violencia intrafamiliar. En los ayuntamientos de Valladolid, Toledo, Burgos, Huelva, Ciudad Real, Elche, Talavera de la Reina y Orihuela, donde el PP ha pactado con VOX, se han suprimido las concejalias de igualdad, y supongo que no habrán sido los únicos. En Extremadura, por el contrario, la candidata del PP, Maria Guardiola, ha renunciando a ser presidenta de la Comunidad porque considera que sí hay violencia de género. Con esos antecedentes Alberto Núñez Feijo ha formulado dos declaraciones interesantes. Para justificar a los negacionistas dijo que la violencia de género es una obviedad y una obviedad no tiene que aparecer en los textos. Con todos mis respetos, precisamente por tratarse de una obviedad, debe de ser penalizada y para ello es requisito indispensable que aparezca tipificada en el Código Penal con total precisión. Y ante las posturas enfrentadas de los candidatos que han formado gobierno con VOX y la de Maria Guardiola, Núñez Feijo ha establecido un sistema basándose en los porcentajes. En aquellas comunidades donde VOX no haya alcanzado un 12% de votos, cómo es el caso de Extremadura, no procede hacer un pacto de gobierno con el partido de Santiago Abascal. Cuando se supere dicho porcentaje, como ha sucedido en Valencia, se formará un gobierno en coalición con VOX, aunque ello suponga eliminar cualquier referencia a la violencia de género. Para que las mujeres con problemas relacionados con la violencia de género sean reconocidas como tales y cuenten con un organismo protector, es necesario que el partido ultraderechista no consiga el 12% de votos. El resto de mujeres que sean maltratadas, que se busquen la vida. Las declaraciones comentadas no proceden de un tertuliano bullanguero con banderita roja y gualda en la muñeca, sino de un político que aspira a ser presidente del Gobierno.