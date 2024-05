Violencia, heces y justificación socialista

Llevo una semana advirtiendo que en el ‘caso boñigas de Garrucha’ es mucho más grave por lo que sucede fuera del ámbito garruchero que por la marranería de ir al ayuntamiento y esparcir heces y orines humanos en el puesto de trabajo de un concejal.

Que la individua que ha hecho esto no está bien de la cabeza es algo de lo que a nadie le puede caber ninguna duda. Que su hijo no está capacitado para político permanecer ni un segundo más en un cargo público después de no haber pedido ni disculpas y de haber tratado de responsabilizar a la acción política del equipo de gobierno garruchero de la guarrada de su señora madre.

Pero la realidad es que, más allá de lo bien o mal que pueda estar o no su madre y de la inconveniencia de que a los garrucheros los represente en el pleno un señor que justifica estas cosas, lo más grave de todo es que este señor, don Ángel Capel, pertenece a un partido político que se llama PSOE y que éste ha pasado de ponerse de perfil a justificar los hechos y las explicaciones de su edil y de ahí a mentir de manera miserable, ridícula y repugnante; mucho más repugnante que los propios hechos en los que arranca esta intolerable historia. Primero fue el parlamentario andaluz Mateo Hernández, todo un descubrimiento en cuanto a infantilismo político, el que justificaba en una inventada presión sobre la familia del edil el hecho de que su madre se haya tomado la justicia por su mano de esta vomitiva manera.

Pero es que el senador socialista por Almería y número 3 del PSOE almeriense, Antonio Martínez, no sólo se ha unido al coro de quienes entienden y no condenan un comportamiento de este calibre, sino que además ha mentido al intentar apoyar al propio Ángel Capel, afirmando que ha pedido disculpas.

En nuestra web de esRadio Almería puede leerse la carta del señor Capel en redes sociales, en la que no sólo justifica la actitud de su madre, sino que culpa de todo al gobierno garruchero y a su portavoz, Álvaro Ramos y, sobre todo, no pide disculpas en ningún momento. Justificando un acto de violencia innegable, apoyando a la violenta protagonista de esta historia, contribuyendo a enrarecer aún más el clima político de Garrucha sin saber a dónde va a parar todo esto y, además, mintiendo de manera descarada y vergonzosa, el señor Martínez se ha colocado como el peor de los sujetos protagonistas de esta truculenta historia y está tardando en presentar su dimisión por colaboracionista con los violentos y por mentiroso.