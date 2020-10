No entiendo cómo no se han suministrado datos sanitarios de los colegios, día a día, desde que comenzó el curso. Yo compro prensa a diario, y sólo una vez, una, se ha dado cuenta a través de los medios de la situación de la pandemia en nuestra provincia en cuanto a los colegios se refiere. Tal era el miedo de la Junta. Pero, mire usted -decían Aznar y Rajoy, como para intimidar al periodista-, la jaculatoria repititiva "Virgencita, que me quede como estoy", les ha funcionado. Y sí, la cosa en los colegios, dicen sus medios afines, no va mal.

¿No va mal? Los últimos -y únicos- datos ciertos sobre esto los dio este periódico el lunes, 12 de octubre, servidos por Europa Press. No por la Delegación de Educación en Almería. Por Europa Press, a quien, seguramente, se los suministró la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Caramba, podrían haberlos hecho públicos en esta provincia a través de su Delegación, y podían haberlo hecho regularmente, al menos, por ejemplo, cada semana. Pero no. Salieron en la página 11 de Diario de Almería y en el faldón, es decir, en la parte inferior, que, como se sabe, es la menos leída en cada página según explica la psicología del lector de periódicos. Pero bueno, a lo que voy.

¿Que no va mal? Mire usted -decían Aznar y Rajoy-, aquel día, los casos de covid19 en niños almerienses de hasta 14 años habían aumentado un 64'3 % desde el mes anterior. El llamado Día de la Hispanidad habían dado positivo en la provincia de Almería, desde el inicio del curso, 461 niños. Está entre las provincias andaluzas que más casos positivos por coronavirus ha detectado en ese segmento de edades desde el inicio de la serie histórica. El 12 de septiembre había en nuestra provincia, detectados por tests, 717 niños. El 12 de octubre, 1178. Un crecimiento porcentual mucho mayor que el sufrido por otros segmentos de edad. Y a esto lo llaman no ir mal. Pues no sé… No es una hecatombe, pero son cifras demoledoras, teniendo en cuenta que tras ellas lo que hay son niños, no tantos por ciento. Familias, no sólo números. El "Virgencita, que me quede como estoy", no ha funcionado. Los colegios siguen siendo un vector de riesgo enorme de transmisión del virus, como toda concentración de personas. Y así, mientras discutimos de otras cosas, la pandemia sigue y sigue su trágica expansión, sin que estos ineptos gobernantes que tenemos sean capaces de atajarla.