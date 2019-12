Visitando el subsidio

Han pasado seis meses desde que se recuperó el subsidio para mayores de 52 años. Un buen momento, más que nada por lo redondo de la cifra, para analizar brevemente su incidencia en nuestra provincia. Ese subsidio, ya saben, existió durante mucho tiempo, duraba hasta la jubilación y el SEPE cotizaba por esa contingencia. Significaba reconocer que en nuestro país edad y l paro estaban tan unidos que cuando se perdía el empleo a partir de esa edad tenías muchas posibilidades de no volver a encontrar trabajo. Después, el Gobierno Rajoy reformó ese subsidio con, entre otras cosas, elevar la edad de acceso. Sus razones tendrían, no voy a poner criticón. Ahora ha vuelto, en una España en la que el paro de larga duración afecta, aún, a la mitad de los parados y en una provincia, la nuestra, en la que ese nivel ha empezado a caer desde el 41% hace seis años al 36% actual. Este es el contexto en el que se recuperó el subsidio. Veamos si supone algo más que un aumento del gasto. Comparando los datos de este año con los de 2017, vemos que hasta la aprobación de este subsidio, la protección a los parados estaba siendo, aproximadamente, dos puntos superiores a entonces. Sería la consecuencia de las mayores posibilidades de encontrar empleo y, por tanto, generar derecho a paro. A partir de mayo, con el subsidio en vigor desde hacía dos meses, el incremento es de cinco puntos. Por ejemplo, en agosto el 75% de los parados recibía alguna protección. Y, fíjense, como consecuencia de la recuperación hay menos personas cobrando el paro debido a que hay menos parados aunque el porcentaje de desempleados protegidos sea mayor. También lo que se cobra ha cambiado. Desaparecen o disminuyen las ayudas de último refugio, como la renta activa o aquello que se llamó el PAE, pero aumenta un 20% el número de parados que cobra la prestación por desempleo, aquella que procede directamente del perder el trabajo y también un 7% el subsidio. Y, para comprobar como el subsidio de mayores de 52, que podría cobrarse, por cierto, unos 15 años, ha cambiado la composición de los subsidios podemos ver el antes y el después. El antes marzo con el subsidio de 55, el después octubre de este año con el de 52. Ahora habrá unos 200 beneficiarios menos (es más fácil, ya digo, acceder a prestación que es más dinero) pero de los 13.800 beneficiarios, más de 5.000 son mayores, que vienen a ser 1.000 que antes. ¿Qué significa? Lo que sabemos, se ha mejorado el acceso al empleo pero no para los mayores así que este subsidio se convierte en refugio y puerta de salida del mercado laboral.