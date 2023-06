Ríe. Salta. Corre. Siente el viento. Calla. Escucha. Para. Suelta el acelerador. Respira hondo. Habla. Busca esa conversación que esperabas desde hace tiempo. Reencuéntrate contigo, con amigos, con la familia, con quien estimes oportuno, disfruta también de la soledad, del tiempo para ti y del silencio reparador. Sal mucho. Cumple esos planes que tenías pendientes desde hace tanto. Lee. Disfruta de una buena película. Disfruta. Pon en orden tus cosas, tus ideas. Cuida de los demás. Cuídate. Cuida tu cuerpo y tu mente. Piensa. Sueña. Haz planes para el curso que viene. Sueña si quieres también el futuro a medio plazo. Imagina el mundo que querrías y piensa en lo que podrías hacer para contribuir a que se haga realidad. Sal a la naturaleza, a la calle, al jardín, al patio, a la terraza, a pasear. Haz deporte, muévete, báñate en el mar, en el río, llena la bañera. Juega a lo que más te divierta, a lo que te apetezca, con las personas que quieras que te acompañen.

No se me ocurren mejores tareas para el verano, ya seas docente, familiar o estudiante de cualquier etapa o nivel educativo. Olvídate de los apuntes, los horarios y las obligaciones. Simplemente, vive. Decía John Lennon que «la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes». Pasamos todo el curso con una altísima carga de estrés, pensando que los esfuerzos merecen la pena porque «después» vendrá una recompensa. Siempre esforzándonos por construir un camino sin darnos cuenta de que quizá no lo haya. Solo hay un aquí y ahora constante, eterno e infinito.

Por eso el verano es una época especialmente propicia para mirarnos hacia adentro, para hacer o deshacer por propia voluntad y no por imposición. Si los resultados del curso no han sido los que esperábamos (insisto, ya seas docente, familiar o estudiante) tendremos otra oportunidad el curso que viene y el otro y el otro. La vida siempre da infinitas oportunidades mientras estemos vivos, mientras sepamos que lo importante es estar y no dejar de aprender.

Seguramente así no profundizarás en el siglo XVIII ni en la literatura medieval, las ecuaciones de segundo grado o la fórmula del ácido clorhídrico, pero ¿quién dijo que eso es lo que más importa? Importa vivir. Lo demás es totalmente accesorio. Los aprendizajes que da la experiencia, o mejor dicho las experiencias de cualquier tipo, son los que de verdad permanecerán. Vive.