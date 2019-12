Vivencias de la política

En este periodo de tiempo he podido comprobar lo difícil que resulta atender la totalidad de actos que comprende la vida municipal. Más aún cuando somos una formación cuya estructura es de reciente creación y toca todavía engrasar la máquina. Lo cierto es que soy una persona con un talante bastante más moderado de lo que otros grupos políticos o de presión pretenden hacer creer. Y si a esto le sumamos la falta de experiencia de nuestro Grupo Municipal, incluido yo, probablemente logre arrojar cierta luz acerca de la situación en la que nos hemos encontrado durante este tiempo y las posibles faltas de acierto que se hayan podido cometer (p.ej. el recorte a la libertad de expresión en la página web del Ayuntamiento). No pretendo justificar errores que haya podido cometer, pero sí quiero dejar claro que, como el primer día, no nos faltan ganas ni ilusión para trabajar por este proyecto. Desde la constitución de la actual Corporación Municipal, nuestro grupo ha apoyado al Equipo de Gobierno cuando ha entendido que un proyecto era interesante y necesario para el desarrollo de la ciudad, como así sucedió con la Plaza Vieja y nos hemos mostrado críticos cuando hemos entendido que alguna actuación adolecía de lagunas, como sucedió en la votación de aprobación del crédito extrajudicial para las luces de Navidad; e incluso hemos reclamado responsabilidades técnicas y políticas como así sucedió respecto de las sentencias derivadas del justiprecio del expediente de expropiación de las obras de ampliación del Paseo Marítimo. Nuestro Grupo Municipal apoyará aquellas iniciativas beneficiosas para la ciudad, independientemente del color político del proponente. Así sucedió cuando yo mismo invité al Grupo Socialista a reunirse conmigo para tratar de estudiar un reglamento para la cesión de locales municipales a las asociaciones de nuestra ciudad; invitación que por otra parte no ha sido atendida. Evidentemente y por pura cercanía ideológica, el Partido Popular tiene a priori más visos de pasar nuestro filtro, pero ello no va a ser la máxima que prime en nuestro grupo. Actualmente trabajamos para que las peticiones de nuestro grupo (derivadas de nuestro programa electoral y de las directrices de la dirección provincial y nacional) se incluyan en los Presupuestos Municipales de 2020. En definitiva, lo que no deben dudar nuestros afiliados, ni nuestros votantes, ni siquiera nuestros adversarios políticos, es que siempre trabajaremos por el interés de la ciudad. Y cuando alguien entienda que no es así, están invitados a visitar nuestra oficina del consistorio para exponer su parecer.