Visitando hace poco el Museo Cerralbo de Madrid, junto a la venta de entradas, me encontré con una videoinstalación acompañada de periódico para llevar, ideada por Rogelio López Cuenca. Se trata de un proyecto expositivo coincidiendo con el año Picasso para todos los museos madrileños dependientes del Ministerio de Cultura, de esos poquísimos que aún le quedan y cuya gestión no está transferida a las autonomías. La propuesta es, en línea habitual al autor, una crítica simple y ramplona al mercantilismo generalizado asociado a la marca de Picasso, del que no escapan las instituciones públicas culturales ni los museos que lo exhiben. Al hilo, aprovecha para destripar el recién creado fenómeno museístico de Málaga, que tiene en el Museo Picasso de la Junta su disparo de salida, caracterizado por ser un producto turístico en detrimento de lo cultural. Denuncia la folclorización, mercantilización y despolitización de la obra picassiana para lograr esos objetivos destinados al consumo de un público turístico de masas, acrítico y ocioso. Y extiende su crítica al resto de museos alumbrados en la capital malagueña como productos acuñados con el mismo espíritu lucrativo, y por tanto indigno y ajeno a la verdadera cultura. Resulta que todo ello es cierto, y obvio, por lo que, conceptualmente, la propuesta es intelectualmente insignificante. Desde luego, no para otorgarle un estatus de gran reflexión, iluminadora o salvífica, al colocarla en museos del ministerio. En el periódico-panfleto, otros opinadores escriben sus reflexiones sobre el tema, con cierta pretensión de calado, pero igualmente refrescan obviedades, aspectos ya conocidos de la mole económica lucrativa e interesada que rueda en torno al mito de Picasso, que ya arrancó en vida del autor y continua con sus descendientes, empresarios, comerciantes, gestores culturales e incluso artistas que viven de la explotación del icono famoso. Criticar al aparato institucional y museístico públicos a través de una obra que se expone en instituciones que pertenecen a ese aparato es una contradicción. Y que ese establishment público institucional, para legitimarse intelectual y democráticamente, consagre y prebende como referente del arte contemporáneo al artista que lo critica, es una perversión sin límites, antes desconocida, de las relaciones entre el poder y el arte genuflexo. Que se venda como arte visual de primera un discurso de tercera sin imágenes de calidad, una indecencia. Y que, una vez más, otro artista siga viviendo a costa de Picasso, un aburrimiento.