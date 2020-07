Vivir en un anuncio

Estos días, casi todo el mundo está hablando de un anuncio de cerveza rodado en algún lugar del Mediterráneo, Formentera, tal vez. En él aparecen jóvenes saludables, bellos, esbeltos, que luchan a brazo partido contra una excavadora mientras intentan sacar del mar una red llena de basura. Mientras tanto, una cantante entona una salmodia que parece un canto fúnebre dirigido a la madre Tierra. Evidentemente, el mensaje de la empresa cervecera es que debemos aspirar a parecernos a esos jóvenes tan bellos y tan ecologistas. El problema llega cuando nos hacemos una pregunta de tipo práctico. ¿De qué viven esos jóvenes tan esbeltos? Ah, eso no nos lo dice el anuncio. En las películas de Almodóvar de los 80 había unos personajes que no trabajaban y que nadie sabía cómo diablos se ganaban la vida. Eran simplemente "modernos", cosa que para Almodóvar equivalía a una categoría laboral. Pues bien, con este anuncio se inaugura otra categoría laboral para los millennials: la del joven concienciado que se zambulle en las aguas transparentes de Formentera. Y uno imagina que esa categoría laboral lleva aparejada -aunque no sepamos muy bien cómo- alguna clase de retribución laboral, quizá pagadapor un filántropo que subvenciona generosamente a esos jóvenes por ser tan guapos, tan esbeltos y tan ecologistas.

Lo digo porque una gran parte de los 140.000 millones de euros que nos ha dado la Unión Europea, según leo, deben destinarse a proyectos relacionados con "el ecologismo, la economía de los cuidados y la digitalización". Muy bien, fabuloso, pero ¿qué clase de empleos se crean con el ecologismo, los cuidados y la digitalización? Y más aún cuando estamos viviendo una pandemia que ha destruido millones de puestos de trabajo sin que hayamos sabido organizar una respuesta eficaz a base de test masivos y una vasta red de rastreadores. Y no olvidemos que tampoco hemos sido capaces de organizar las clases on line para millones de alumnos o el teletrabajo de los funcionarios, pero ahora resulta que vamos a salir de la crisis, alehop, gracias a la magia de la ecología y la digitalización.

Si la Unión Europea cree que vamos a salir del hoyo con ecologismo y digitalización es que los burócratas de Bruselas tienen una idea de la vida tan alejada de la realidad como la que tienen los creativos de ese anuncio de cerveza.