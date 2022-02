Vivir de los artistas

Apenas se vende arte contemporáneo. En España, por ejemplo, el coleccionismo brilla por su ausencia en casi todo el territorio y el poco que existe se centra en unos pocos autores -famosos o históricos- cotizados e institucionalmente bendecidos. Por el contrario, el "arte" mueve a su alrededor a miles de personas que organizan exposiciones, imparten cursos, montan ferias, escriben sesudos ensayos o crean centros para el arte contemporáneo más o menos "oficializados". Parece, por tanto, que existe el arte pero la inmensa mayoría de los artistas no pueden vivir de su trabajo. Es la gran paradoja que, en estos tiempos, nos toca vivir a los del gremio. Directa o indirectamente, una gran parte de la sociedad se aprovecha del arte, pero ello no redunda en beneficios para los autores. Ante la ausencia de ventas, hay un gran número de galeristas que han mutado su negocio y ahora sus clientes son los propios artistas. Cobran por exponer o llevar a ferias, y ni adquieren obra ni garantizan la menor venta. Cobran por mostrar y los artistas, deseosos de darse a conocer, de trascender mínimamente, caen en sus redes. Y muchos artistas, ante la ausencia total de ventas de su obra, disimulan y ejercen de "maestros" impartiendo cursos para "aspirantes" a artistas. Y la bola va creciendo, más y más. Miles de "artistas" vagan por el mundo sin trascender lo más mínimo y el mundo los fagocitará. Por otro lado están los historiadores y críticos que, ya se sabe, mutados hoy en comisarios y "expertos", han encontrado en los museos sus particulares madrigueras, el lugar donde garantizarse el sustento y prosperar, enseñar los plumajes y rivalizar encarnizadamente con otros colegas. Su atención se dirige a artistas ya consagrados, generalmente muertos, que dan menos problemas que los vivos porque ya no pueden opinar o quejarse. En este sentido, los artistas vivos consagrados suelen ser muy cómodos también, pues tienen todos los aparatos institucionales apoyándolos, y ello ha motivado la aparición, como setas, de varios entramados de "profesionales" del comisariado y producción de exposiciones, cuyos clientes son los políticos de las administraciones o los directivos de instituciones culturales adscritas a entidades bancarias o grandes empresas, que para darse lustre y disimular sus vergüenzas echan mano, como no podía ser de otra manera, del arte ya prestigiado o afamado, para posar esplendorosos y escenificar una impostada filantropía dirigida a imbéciles o ignorantes.