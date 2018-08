Los caminos del mundo deben llevar a alguna parte. O no, y entonces la aventura -vocación ancestral del género humano, cuando las rutinas todavía no propiciaban la civilización- acaso fuera vivir en el camino. Hacerlo hoy, sin embargo, resulta un acto de rebeldía, precisamente por dejar atrás las sencillas, pero valiosas, comodidades que presta tener afincado en algún sitio, con permanencia, el oficio de vivir -no hay ocupación más habitual que la de echar cada día, uno detrás de otro, con ciertas habilidades y destrezas para desenvolverse de buen modo-. El apartamiento de las convenciones y de las normas sociales es un modo de vida que se dice bohemio, con más alcance que el de los nómadas, hechos a los viajes y desplazamientos constantes, a la carencia de un lugar estable para vivir. No a fin de dedicarse a la caza o al pastoreo, como nuestros ancestros, sino por resistencia al empadronamiento y para hacerse ciudadanos del mundo. A la postre, todo es más simple: una aventura no menor de los viajeros de la imagen es la de valérselas en el camino sin las domésticas facilidades del hogar. Todavía más, no añorarlas, sino hacer que quepan en una pequeña furgoneta. / Antonio Montero Alcaide