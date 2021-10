Desde que un ciudadano occidental se levanta hasta que se acuesta recibe miles de mensajes que le incitan a comprar y a gastar. La acción de producir y consumir que mueve el mundo no puede pararse. De ella dependen las economías mundiales y familiares, millones de puestos de trabajo y un estilo de vida que ha convertido al consumo en el eje principal para satisfacer las necesidades y crear otras en función de la demanda.

Y si los ingresos no dan de sí lo suficiente, no hay problema, entidades de todo tipo estarán dispuestas a prestar el dinero necesario para hacer realidad grandes o pequeños sueños, a un interés variable dependiendo del caso. Hipotecas, préstamos al consumo, compras a plazos, tarjetas de crédito, etc.

Ese estilo de vida llamado Consumismo, se caracteriza por la pasión por el gasto, por la obsesión por tener y por el estatus que esto conlleva, en definitiva, preferir el tener al ser. Además del egoísmo, individualismo y materialismo, el Consumismo está creando una epidemia de todo tipo de enfermedades sociales. Entre ellas, podemos destacar la compra compulsiva (adicción a las compras) y los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia).

Viendo las consecuencias del Consumismo, es de agradecer las tendencias que apuestan por vivir mejor con menos. Se trata de evitar comprar cosas superfluas y compartir o eliminar lo que no utilizamos y almacenamos en nuestros hogares innecesariamente. Una de esas tendencias es el "Downshifting". Se trata de un estilo de vida en el que los individuos llevan una vida más sencilla, evitan gastos innecesarios para escapar del materialismo obsesivo y reducir la tensión, el estrés y los trastornos psicológicos que la acompañan. Se hace hincapié en encontrar un equilibrio mejor entre el ocio y el trabajo, y centra los objetivos de la vida en la realización personal y la construcción de relaciones en lugar del Consumismo y el éxito económico.

¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Eres consumista? ¿Te conformas con satisfacer lo que necesitas para vivir dignamente? ¿Cuántas cosas tienes que no utilizas? ¿Te preocupas de las necesidades de los demás? Al tratar de contestar estas y otras preguntas semejantes, te ayudará tener presente lo que decía Machado "no hay mayor necio que el que confunde valor con precio" Hay muchas cosas valiosas que no se pueden comprar con dinero. Por ejemplo, la sonrisa, la alegría, el amor y la felicidad.