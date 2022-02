V IVIR con, compartir la vida, ser conscientes de que no somos sino seres sociales que no podemos vivir aislados por una cuestión de pura supervivencia y necesidad, saber que el bienestar de los demás es también el nuestro. Escuchar, sobre todo escuchar.

El lío conceptual de la complicada época en que vivimos es mayúsculo. Encontramos familias, profesorado e incluso alumnado (normalmente, el más brillante) que piden más y más autoridad, en sentido represor. Se piden carnets de autoridad, que no se cuestione la palabra del docente, familias (casualmente, de clase media acomodada) que reclaman que quien no sepa convivir sea expulsado, señalado, apartado del grupo… cuando luego ese mismo profesorado y esas mismas familias no aplican los mismos criterios en su vida personal, relajando hasta tal punto las normas que se cae en el extremo opuesto, el del "todo vale".

Un mundo cada vez más depredador, centrado en la ley del más fuerte en las relaciones personales, también muchas veces en las amorosas, de una manera descarada en las relaciones laborales, en la economía… Una ausencia total de valores, modelos a seguir de cualquier tipo, con unos medios de comunicación que muestran como éxito a quien más es capaz de pisotear, a quien engaña, a quien posee una belleza absolutamente superficial…

Con esta situación, de absoluta desorientación, se carga sobre la escuela la tarea de educar en la convivencia, de que enseñemos a vivir en sociedad, seamos capaces de solucionar, mediar y prevenir los conflictos (también desde la perspectiva de género)… y ante esto se plantea la pregunta de ¿qué hacer? ¿por dónde empezamos? ¿tiene repercusión lo que hacemos?

En una micro-sociedad como es la escuela se pueden tomar medidas que tengan su efecto y repercusión en la vida actual y futura de los jóvenes. Eso sí, hay que tener clara la línea a seguir. Con vivir, o "vivir con" es sobre todo escuchar, pero escuchar de verdad, con sinceridad, como personas (ya sea de 50 o de 5 años), tener confianza suficiente para hablar de nuestros problemas reales, no de aquello que mi profesora o mi padre quieren escuchar. A partir de ahí, solo en el diálogo colectivo, sincero, mirándonos a los ojos, es posible llegar a acuerdos sobre lo que es o no conveniente, abriéndolo también a las familias. Al final, todas las personas, de cualquier edad, tenemos que seguir aprendiendo a "vivir con".